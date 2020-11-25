Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 ноября 2020 года

В связи с пандемией коронавируса в разных странах вводят карантин. В России действует всеобщий масочный режим. Нарушителей наказывают рублем. Кроме того, в нашей стране одна из политических партий предложила продлить предстоящие зимние праздники на 17 дней по причине большого количества заболевших COVID-19. Рассчитывается, что зарплата людям за этот промежуток времени будет выплачена. Но пока это только инициатива.
В свою очередь главный санитарный врач России Анна Попова считает, что коронавирус SARS-CoV-2 в будущем станет таким же привычным, как грипп или ОРВИ. Он будет вспыхивать снова и снова каждую осень. Несмотря на это она выразила уверенность, что ковид будет ослабевать, если люди продолжат с ним жестко бороться.
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