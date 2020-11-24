Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 ноября 2020 года

У некоторых политиков, судя по всему, закончилось терпение ждать результатов жесткого карантина. Статистика показывает, что люди заражаются COVID-19 в том же темпе или даже быстрее, а экономика все активнее стагнирует.
В связи с этим громче звучат голоса о необходимости смягчения или пересмотра защитных мер. Впрочем, убеждены многие эксперты, говорить об этом всерьез можно будет только после того, как во всем мире начнется массовая вакцинация.
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