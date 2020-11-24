Попова прогнозирует ежегодное возвращение коронавируса в Россию

Главный санитарный врач России Анна Попова считает, что коронавирус SARS-CoV-2 в будущем станет таким же привычным, как грипп или ОРВИ. Он будет вспыхивать снова и снова каждую осень.
Тем не менее, Попова выразила уверенность, что ковид будет ослабевать, если люди продолжат с ним жестко бороться. Такое мнение она выразила в ходе совещания координационного совета уполномоченных по правам человека, сообщает издание Ura.ru.
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