Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил 24,3 тысячи

За прошедшие сутки диагноз поставили 24 326 гражданам. Отмечается, что у 21,5% из них болезнь протекает без каких-либо симптомов. Выздоровели и покинули больницы 23 226 человек, умер 491 пациент.
Больше всего случаев выявили в Москве – 5 838. Власти города ввели ряд жестких мер для защиты населения. Школьников и студентов перевели на дистанционный режим обучения, работу клубов и баров в ночное время приостановили.
Много заболевших выявили и в Санкт-Петербурге. Суточный прирост инфицированных в городе составил 3 179. За ним следует Московская область, где, по данным оперштаба, заразились 970 местных жителей.
В первую десятку по числу больных COVID-19 также попали Нижегородская, Свердловская, Архангельская, Воронежская области, Красноярский край, Республика Карелия и Хабаровский край.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин провел совещание по борьбе с пандемией коронавируса. Глава государства призвал губернаторов не приукрашивать ситуацию с распространением COVID-19.
Путин обратил внимание, что в последние недели число пациентов с тяжелыми осложнениями увеличилось. "Самое тревожное – повышается уровень смертности", – добавил российский президент.
Популярные темы форума
Мне 49 лет понравился молодой парень
У мужа не стоит
C кого больше спрос - с мужчин или с женщин ?
Вы счастливы?
Собака
Кастовые отношения
А вы бы позволили выйти замуж за араба?
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
Противный привкус
Почему девушки выбирают постарше?