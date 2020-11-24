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Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил 24,3 тысячи

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил 24,3 тысячи

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Ситуация с распространением коронавируса в России обострилась осенью. Общее число заболевших превышает два миллиона.
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За прошедшие сутки диагноз поставили 24 326 гражданам. Отмечается, что у 21,5% из них болезнь протекает без каких-либо симптомов. Выздоровели и покинули больницы 23 226 человек, умер 491 пациент.

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Больше всего случаев выявили в Москве – 5 838. Власти города ввели ряд жестких мер для защиты населения. Школьников и студентов перевели на дистанционный режим обучения, работу клубов и баров в ночное время приостановили.

Много заболевших выявили и в Санкт-Петербурге. Суточный прирост инфицированных в городе составил 3 179. За ним следует Московская область, где, по данным оперштаба, заразились 970 местных жителей.

В первую десятку по числу больных COVID-19 также попали Нижегородская, Свердловская, Архангельская, Воронежская области, Красноярский край, Республика Карелия и Хабаровский край.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин провел совещание по борьбе с пандемией коронавируса. Глава государства призвал губернаторов не приукрашивать ситуацию с распространением COVID-19.

Путин обратил внимание, что в последние недели число пациентов с тяжелыми осложнениями увеличилось. "Самое тревожное – повышается уровень смертности", – добавил российский президент.

Автор: 24 ноября 2020, 10:45 Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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