В Москве мужчину осудили за фейк о коронавирусе

При помощи социальной сети и одного из видеохостингов житель Москвы под видом достоверной информации распространял ролик под названием "Вирус любит мацу? Гибнут лучшие". В видео говорилось о том, что COVID-19 якобы является некоей "болезнью Фейгельсона – Якобсона", существование которой держится в секрете.
Кроме того, мужчина распространял и другой ролик, который назывался "Все больше больных идут на органы". В нем содержалась заведомо ложная информация о том, что под видом борьбы с коронавирусом производится массовое изъятие органов у здоровых людей для того, чтобы в дальнейшем продавать их для трансплантации.
Был установлен мотив, который побудил обвиняемого распространять в Сети ужасающие фейки о коронавирксе. Выяснилось, что делал он это для увеличения своей аудитории на различных ресурсах.
Во время расследования уголовного дела участники видеороликов были найдены и допрошены. По месту их жительства были проведены обыски. Причастность самого фигуранта удалось установить при помощи совместной работы сотрудников полиции и следователей.
Мужчина был признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.
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