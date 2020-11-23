Сколько будет стоить вакцина от коронавируса

При разработке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" использовались распространенные, более традиционные компоненты, поэтому ее себестоимость ниже зарубежных аналогов. По словам собеседника издания "Говорит Москва", одна доза препарата обойдется в 15-20 долларов (до полутора тысяч рублей).
Что касается вакцины от Pfizer, то ее стоимость варьируется от 25 до 37 долларов (около трех тысяч рублей). Цена дозы препарата, разработанного компанией Moderna, достигает 19,5 долларов (полторы тысячи рублей). Очевидно, что стоимость этих вакцин, в том числе и российской, будет впоследствии увеличиваться из-за наценок.
Напомним, препарат "Спутник V" был зарегистрирован в конце лета этого года. На данный момент проходят клинические исследования вакцины не только в России, но и в Арабских Эмиратах, Венесуэле и Белоруссии. Согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, "Спутник V" эффективен на 92%.
Тем временем коронавирус продолжает стремительно распространяться по стране. За прошедшие сутки инфекцию обнаружили у 25 173 человек. Выздоровели от ковида 16 002 жителя России, скончался – 361 пациент. За все время в стране было выявлено 2,1 миллиона случаев заражения коронавирусом.
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