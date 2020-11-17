Собянин объявил о продлении дистанционного обучения в московских школах

В Москве продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. Власти города приняли решение продлить ограничения для школьников.

Мэр Сергей Собянин рассказал в своем блоге, что на прошлой неделе число заразившихся в столице выросло в 1,5 раза и составило 41 тысячу. При этом количество больных школьников старших классов осталось на прежнем уровне – 1,5-2,2 тысячи случаев в неделю.

Градоначальник назвал переход на удаленку эффективным способом защиты от коронавируса. Школьники 6-11 классов меньше болеют и реже заражают своих пожилых родственников. "Поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение до 6 декабря 2020 г", – написал мэр.

Отметим, что дома остаются и студенты московских колледжей и вузов. Они будут заниматься с преподавателями в дистанционном режиме до 15 января следующего года. Чтобы остановить распространение болезни, власти также заблокировали транспортные карты учащихся.

Ограничения также коснулись руководителей московских театров и кинотеатров. Залы не должны заполняться более чем на 25%. Также необходимо регулярно проводить дезинфекцию помещений. Всех посетителей просят носить медицинские маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Работа развлекательных заведения ограничена в ночное время. Клубы, бары, дискотеки, кафе, рестораны не имеют права обслуживать гостей с 23:00 до 6:00. Исключения – курьерская доставка еды и продажа блюд навынос, рассказали власти Москвы.