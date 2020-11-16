Новый антирекорд коронавируса в России: за сутки выявили 22,7 тысячи случаев заражения

За прошедший день диагноз поставили 22 778 жителям 85 регионов страны. Отмечается, что у 24,8% из них нет клинических проявлений заболевания. Выздоровели 13 864 гражданина, умерли 303 пациента.
Больше всего случаев обнаружили в Москве. В столице коронавирус подхватили 6 360 жителей. Далее следует Санкт-Петербург, где COVID-19 сразил 2 039 человек. За ним идет Московская область с 810 инфицированными.
Непростая эпидобстановка в Нижегородской, Архангельской, Свердловской, Ростовской, Воронежской областях, Республике Карелия. Меньше всего случаев в Чукотском и Ненецском автономных округах.
В оперативном штабе рассказали, что за весь период коронавирус в России подхватили 1,9 миллиона граждан. Вылечились и покинули больницы 1,4 миллиона человек. Умерли от коварной болезни 33 тысячи россиян.
Власти страны не планируют вводить режим всеобщей самоизоляции. Меры борьбы с COVID-19 носят точечный характер. Каждый регион сам принимает решение о введении тех или иных ограничений.
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