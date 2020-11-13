"Коронавирус – лишь ширма": Лукашенко раскрыл тайну глобальных игроков

Несмотря на то, что на территории Минска только несколько дней назад ввели обязательный масочный режим и поверили в существование пандемии, государственный деятель высказал абсолютно противоположное мнение на этот счет.
В октябре Александр Лукашенко заявлял, что в ситуации с распространением коронавируса главное – не допустить психоза. Накануне президент дополнил свое выступление весьма громкими фразами.
"Коронавирус – лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Белоруссию", – высказался Лукашенко.
Летом Александр Григорьевич сетовал, что пандемия "опрокинула" экономику во всем мире. По словам политического деятеля, за медицинской пандемией последовала экономическая, которая затронула как развивающиеся, так и крупнейшие государства.
Согласно статистке на 12 ноября, в Белоруссии зафиксировано 110,4 тыс. случаев заболевания COVID-19. Сообщается, что 1027 человек скончались, а 92,8 тыс. благополучно выздоровели.
Стоит отметить, что в своем выступлении Лукашенко напомнил о возникновении второй волны. Граждане Белоруссии негодуют, почему же заморская зараза вдруг стала секретным оружием глобальных игроков.
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