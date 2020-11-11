Собянин назвал сроки введения новых ограничений в Москве из-за COVID-19

Мэр столицы рассказал, что решение о введении дополнительных ограничений будет принято в ближайшие две-три недели. Сергей Собянин отметил, что меры коснутся экономики и бизнеса настолько минимально, насколько возможно.
По словам градоначальника, объем заболеваемости COVID-19 в Москве осенью такой же, как весной. Столичная система здравоохранения справляется с нагрузкой и даже работает на опережение, сообщает РИА Новости.
О новых ограничениях из-за коронавируса в Москве власти объявили в минувший вторник. Студентов городских колледжей и вузов переведут на дистанционный режим обучения. Транспортные карты учащихся на время заблокируют.
Работа столичных развлекательных заведений – дискотек, баров, клубов, ресторанов – будет ограничена в ночной период. В период с 23:00 до 6:00 им будет запрещено обслуживать клиентов.
За прошедший день коронавирусом в Москве заразились 4 477 граждан. За весь период опасную инфекцию подхватили 485 545 человек. Выздоровели 350 746 жителей, умерли 3 857 москвичей.
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