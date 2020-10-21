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Путин о введении жестких ограничительных мер из-за коронавируса: Не планируем этого делать

Путин о введении жестких ограничительных мер из-за коронавируса: Не планируем этого делать

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу предпринимателей не вводить жесткие ограничения с связи с пандемией коронавируса. Главнокомандующий заявил, что на этот счет беспокоиться не стоит.
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Текущая ситуация с пандемией коронавируса в России вызывает тревогу. Рост числа заболевших растет, места в больницах заполняются.

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Эксперты предупреждают, что если граждане продолжат безответственно относиться к использованию средств индивидуальной защиты, то ресурсов может не хватить на всех заболевших. Россиян призывают по возможности работать из дома и не посещать места с большим скоплением людей.

При этом многих граждан, в том числе предпринимателей, интересует вопрос, будет ли введен второй локдаун в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Российский президент внес ясность в этот вопрос.

Владимир Путин сообщил, что введение жестких ограничений в стране не планируется. Главнокомандующий уточнил, что у правительства такие намерения отсутствуют.

Стоит отметить, что Путин затронул эту тему из-за обращения бизнесменов. Предприниматели опасались, что по малому и среднему бизнесу будет нанесен новый удар, если введут карантин.

Эксперты полагают, что текущего контроля за соблюдением ограничительных мер вполне достаточно, передает сайт VSE42.RU. Усиливать его сейчас нет никакой необходимости.

Автор: 21 октября 2020, 19:24 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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Толя, если ты изготовил и мне подсунул излучающую волны лампочку, я найду способ удавить тебя. На ребенка маленького включил. Я тебя за это по стене размажу. Шутник <цензура> анутый.
Гость
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Мерзавец, засрал ни за что всю жизнь. Уделал и внешность и здоровье. Певун недоделанный. Украл мое счастье. Заставил жить чужой жизнью. Вор, <цензура> и подонок.
Гость
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А класс игры великих игроков путина ....один правами привязать пытается. Другой трубу кляпом затыкает устраивая протечки. Третий по-соседски на мозг ударную волну включает. Четвертый чемодан отправить не дает, пятый болячки подстраивает, шестой могилку, Это все великие путинские политики и комбинаторы. А по простому обычные не далекие <цензура>. Нет никаких голосований. Призываю не признавать никаких результатов голосований. Ввиду нечестности игры и отсутствия голосования, по причине того, что никто и не соглашался голосовать. Каждый за себя без песенно тан голосований. Нет никакого результата
Гость
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Вор и брехун.
Гость
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Какие песенные голосования Вова? Ты что совсем шибздаутый. Откуда они взялись? Лично я никогда не соглашалась и отказываюсь. <цензура> гадящее собрал вокруг себя.
1

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