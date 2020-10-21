Главный инфекционист России назвал перчатки бесполезными против коронавируса

Главный инфекционист Минздрава России, профессор МГМУ имени Сеченова Владимир Чуланов назвал ношение перчаток неэффективной мерой борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Врач пояснил, что большинство людей использует их неправильно.
По словам Чуланова, требование носить перчатки было бы целесообразнее заменить необходимостью применять кожные антисептики. К тому же, в 90% случаев коронавирус передается по воздуху и лишь в 10% – через прикосновения к различным поверхностям, сообщает РИА "ФАН".
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