"Ситуация критична": Собянин высказался о жестких мерах из-за COVID-19 в Москве

"Ситуация сегодня на грани, критична", – оценил Сергей Собянин ситуацию с COVID-19 в столице. Если рост заболеваний не получится остановить, то городские власти будут вынуждены принять "более жесткие" меры.
Шаги, которые требуются для того, чтобы не допустить развития событий по самому негативному сценарию, уже предпринимаются. Так, столичный градоначальник подписал указ о переходе части работников в Москве на удаленную работу.
В обязательном порядке это распоряжение касается сотрудников старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Всего на работу из дома должны будут перейти не менее 30% работников московских предприятий.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что столичные власти рекомендовали перевести на удаленную работу до 50% сотрудников. Мера затронет порядка двух миллионов человек. Распоряжение вступает в силу 5 октября.
Напомним, ранее Сергей Собянин выступил с заявлением об отсутствии второй волны коронавируса в Москве. Тем не менее, добавил мэр столицы, ситуация с пандемией остается достаточно серьезной, что требует серьезного отношения ко всем необходимым мерам предосторожности.
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