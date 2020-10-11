Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 октября 2020 года

Коронавирус в Москве
- Заболели – 325 917
- Умерли – 5 560
- Выздоровели – 260 433
Эпидемиологическая ситуация в Москве довольно тревожная, но ее удается контролировать. Во время сезона отпусков граждане расслабились и перестали носить маски. Это сыграло решающую роль в росте динамики заболеваемости COVID-19 в Москве.
Столичные власти не хотят вводить жесткие ограничительные меры, как это было весной текущего года. Но для того, чтобы сохранить текущий ритм жизни, гражданам необходимо собраться с силами и проявить ответственность в вопросе противодействия коронавирусной инфекции.
Коронавирус в России
- Заболели – 1 285 084
- Умерли – 22 454
- Выздоровели – 1 016 202
Эксперты неоднократно подчеркивали, что коронавирус имеет локальный характер. Если взглянуть на статистку заражения по всей России, то можно заменить, что ситуация в разных городах порой сильно отличается.
Стоит отметить, что грядущий второй пик заболеваемости связан не только с тем, что россияне перестали придерживаться мер предосторожности. Дело в том, что из-за похолодания люди проводят больше времени в непроветриваемых помещениях с сухим воздухом. Как известно, это является благоприятной средой для распространения COVID-19. Врачи опасаются, что в зимний период ситуация лишь усугубится.
Коронавирус в мире
- Заболели – 36 933 166
- Умерли – 1 068 995
- Выздоровели – 25708092
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