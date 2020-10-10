Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 октября 2020 года

Коронавирус в Москве
- Заболели – 321 812
- Умерли – 5 530
- Выздоровели – 259 127
Ситуация с коронавирусом в столице остается напряженной. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не хотят закрывать мегаполис из-за пандемии с точки зрения экономики. Градоначальник назвал это крайней мерой. По его словам, в городе увеличилось число тестов на COVID-19 по сравнению с весенним периодом.
При этом медики стали выявлять больше бессимптомных больных. Ранее Сергей Собянин обратился к жителям столицы в связи с пандемией и призвал их собраться и продержаться еще "несколько месяцев", чтобы избежать коллапса.
Коронавирус в России
- Заболели – 1 272 238
- Умерли – 22 257
- Выздоровели – 1 009 421
В России сутками ранее было зарегистрировано 12 166 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель с начала пандемии. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал не пугаться рекордного прироста случаев заражения коронавирусом в стране. Он отметил, что прирост случаев заражения коронавирусом будет продолжаться, поскольку санитарные нормы в стране не выполняются.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что эпидемиологическая обстановка усложнилась. По ее словам, темпы распространения коронавируса ускорились в 60 регионах страны.
Коронавирус в мире
- Заболели – 36 685 866
- Умерли – 1 064 129
- Выздоровели – 25 506 987
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