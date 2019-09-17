Как определить рак мозга

Основные признаки страшного заболевания просты и многим привычны. Кобяков поведал, что зачастую именно из-за внешней безобидности диагностировать глиобластому – один из самых опасных видов онкологии, которая возникает сразу в четвертой степени, очень тяжело.
"Опухоли головного мозга могут проявляться общемозговой симптоматикой. Головная боль, иногда с тошнотой и рвотой, снижение уровня бодрствования или нарушение сознания..." – рассказал эксперт, сообщает телеканал "360" со ссылкой на RT.
Медик отметил, что у больных часто отмечаются проблемы с двигательным аппаратом. Если поражена правая часть мозга, будут плохо двигаться левые конечности, если левая – наоборот.
"Нарушения движений в противоположных пораженному полушарию руке и ноге, затруднение речи, памяти, сужение полей зрения. Кроме того, одним из вариантов первых симптомов опухоли головного мозга является возникновение эпилептиформных припадков", – сообщил врач.
По словам Кобякова, выявляют 23 случая заболевания на 100 тысяч человек, однако неясно – то ли такие цифры являются показателем низкой заболеваемости, то ли поздней диагностики. В год число пострадавших от рака достигает 34 тысяч.
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