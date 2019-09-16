Диета при болезнях глаз

Многие уверены, что черника и морковь – главные продукты, способные помочь сберечь зрение и защитить от глазных болезней. Увы, это не так – они не оказывают прямого влияния на зрение. Однако есть болезни глаз, при которых действительно необходимо тщательно следить за питанием.

О том, что полезно, а что вредно при распространенных глазных проблемах "Дни.ру" рассказала офтальмолог, рефракционный хирург глазных клиник "Ясный взор" Сати Агагулян.

Гипертоническая ангиопатия сетчатки

Это одно из заболеваний, которое требует особой диеты. Гипертоническая ангиопатия сетчатки возникает при высоких цифрах артериального давления. Обычно нам кажется, что высокое давление бывает только у пожилых людей или гипертоников, однако это не так. Высокое давление встречается практически во всех возрастных группах, независимо от пола и рода занятий.

Проблемы начинаются, если давление не компенсируется правильным лечением. Чаще всего речь идет о не всегда вовремя и ежедневно принимаемых лекарственных препаратах (скорее всего, человек просто забывает проследить за графиком приема). Причин, вызывающих высокое давление у в целом здоровых людей, довольно много: это и недостаток сна, и стрессы во время работы, избыточные физические и психологические нагрузки, лишний вес.

При гипертонической ангиопатии нельзя есть все продукты, которые обладают повышенной возможностью формирования холестерина. Соответственно, холестерин – это так называемые "плохие" жиры, откладывающиеся на стенках сосудов. Они ухудшают течение самой гипертонии, следовательно, приводят к ухудшению ситуации и с точки зрения офтальмологии.

Чтобы не страдала сетчатка глаза, следует, во-первых, решительно отказаться от любых продуктов и блюд, которые можно отнести к категории "фаст-фуд", потому что они содержат очень много рафинированных жиров и насыщенных жирных кислот. Они очень негативно влияют на сосудистую стенку.

Во-вторых, следует забыть о газированных напитках, причем это касается всех, даже якобы "диетических" видов кока-колы, пепси-колы, спрайта, фанты и так далее. В них очень много сахара, который тоже откладывается на сосудистых стенках при определенных биохимических процессах. Также газировки и фаст-фуд отличаются высокой степенью углеводов, а они тоже откладываются в виде жиров.

Диабетическая ангиопатия

Это заболевание, все осложнения которого тесно связаны с диабетом, отрицательно влияющим в том числе и на глаза. Помимо диабетической ангиопатии, к ним относятся неоваскуляризация сетчатки и радужки, а также все заболевания, связанные с отеком макулы, вызванным диабетом.

Это происходит из-за того, что при некомпенсированном диабете (то есть при отсутствии должного лечения) возникает очень высокое содержание глюкозы в крови. Глюкоза при своем избытке паталогическим образом воздействует на сосудистую стенку. В частности, в случае с глазным яблоком и сетчаткой, формируется повышенная проницаемость этой сосудистой стенки. Все, что должно оставаться внутри сосуда, оказывается снаружи. Так возникают отеки и кровоизлияния, то есть жидкость перетекает из сосуда в сосудистое пространство.

Все эти процессы усугубляются при употреблении в пищу продуктов с высоким содержанием глюкозы. Тортики, булочки, печенье, варенье: в них очень много сахара. Но это еще не все. К числу таких продуктов относится и виноград – в нем огромное количество сахара, который негативно влияет на стенки сосудов.

Не менее опасны на первый взгляд полезные и сытные салаты типа винегрета: потому что в нем в избытке имеются вареная картошка, вареная морковка, вареная свекла. Все эти овощи в вареном состоянии еще быстрее выпускают из себя сахар. Соответственно, нежелательно есть эти овощи в вареном виде.

Что есть можно?

При диабете полезна сырая морковка – она достаточно долго переваривается и в ней много клетчатки, которая в вареном виде, напротив, разрушается. Так формируется деструкция – вывод из клетчатки избыточного количества глюкозы. Тем не менее, сырую морковку есть можно – хотя она и не является панацеей от всех глазных болезней, это все еще полезный овощ, содержащий витамины (А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, D, С, Е, РР), макроэлементы (хлор, магний, натрий, калий, фосфор, кальций) и микроэлементы (кобальт, молибден, селен, хром, фтор, марганец, йод, медь).

В общем же нужно придерживаться правил полезного питания – есть больше овощей и фруктов. Для глаз очень полезен шпинат – вот уж чего точно не ожидают фанаты черники с морковкой. Также нужна и полезна брюссельская капуста.

Важно организовать правильный режим питания – многоразовое питание в течение дня, то есть 4-5 раз в день, что намного полезнее огромных порций, которые во времена наших бабушек считались необходимыми для здоровья взрослого работающего человека, включая мясо, рыбу, птицу, яйца, молочные продукты (творожки, йогурты, сметану).