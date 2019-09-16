Как легко и просто улучшить работу мозга

Специалисты Национального университета Сингапура выяснили, что регулярное потребление чая способно улучшить работу мозга. Если устраивать чаепитие хотя бы четыре раза в неделю, повышается эффективность мозговых связей.



Для научных поисков были отобраны пожилые люди в возрасте от 60 лет. Их поделили на две группы – тех, кто пьет чай около четырех раз в неделю на протяжении последних 25 лет и тех, кто не пьет. Изначально ученые изучили показатели жизнедеятельности подопытных и просканировали их мозг с помощью МРТ.

В ходе исследования выяснилось, что у тех, кто регулярно потреблял чайные напитки в мозге была повышена эффективная взаимосвязь между нейронами. Также у первой группы были отмечены более развитые когнитивные способности.

Ученые отметили, что связь регулярных чаепитий и уменьшение межполушарной асимметрии — свидетельство пользы этой привычки для мозга. Как это помогает в жизни рассказал руководитель исследовательской группы Лэй Фэн изданию Aging.

"Возьмем в качестве примера аналогию с дорожным движением: пусть области мозга будут пунктами назначения, а связи между областями мозга – дорогами", – привел пример профессор, – "Когда система дорог лучше организована, движение транспортных средств и пассажиров становится более эффективным и использует меньше ресурсов".

Он уточнил, что такая же система и у мозга. Более структурированные связи помогают органу быстрее и качественнее обрабатывать информацию.