Как легко и просто улучшить работу мозга

Для научных поисков были отобраны пожилые люди в возрасте от 60 лет. Их поделили на две группы – тех, кто пьет чай около четырех раз в неделю на протяжении последних 25 лет и тех, кто не пьет. Изначально ученые изучили показатели жизнедеятельности подопытных и просканировали их мозг с помощью МРТ.
В ходе исследования выяснилось, что у тех, кто регулярно потреблял чайные напитки в мозге была повышена эффективная взаимосвязь между нейронами. Также у первой группы были отмечены более развитые когнитивные способности.
Ученые отметили, что связь регулярных чаепитий и уменьшение межполушарной асимметрии — свидетельство пользы этой привычки для мозга. Как это помогает в жизни рассказал руководитель исследовательской группы Лэй Фэн изданию Aging.
"Возьмем в качестве примера аналогию с дорожным движением: пусть области мозга будут пунктами назначения, а связи между областями мозга – дорогами", – привел пример профессор, – "Когда система дорог лучше организована, движение транспортных средств и пассажиров становится более эффективным и использует меньше ресурсов".
Он уточнил, что такая же система и у мозга. Более структурированные связи помогают органу быстрее и качественнее обрабатывать информацию.
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