Как цвета влияют на психику человека

Цвет – это особенность восприятия глазом разных волн света. Улавливая то или иное энергетическое влияние, глаз передает информацию в мозг, где возбуждается определенный мозговой центр, который отвечает за разные эмоции, за разные психические состояния. Что может рассказать о человеке любовь к тому или иному цвету, "Дни.ру" рассказала психолог Дарья Милай.

Знаменитый швейцарский психотерапевт Макс Люшер в середине 20 века разработал так называемый Цветовой тест Люшера. Испытуемому нужно расположить восемь цветов в порядке убывания, продемонстрировав, что ему нравится больше, а что в меньшей степени. Этот тест позволяет определить состояние человека на данный момент, показывает, что творится в его душе, к чему он тяготеет, чего боится, какие проблемы на данный момент у него существуют.

Цетоощущение доступно не всем животным на Земле. Полное разноцветное зрение есть у птиц и приматов, остальные различают только некоторые оттенки. Развитое в процессе эволюции многоспектральное зрение позволило человеку получать огромное количество информации об окружающем мире. Зрительная кора головного мозга позволяет распознавать тысячи цветов и оттенков. Есть три цвета, так называемые первичные цвета, на которые глаз реагирует незамедлительно: красный, зеленый и синий. Хотя не все люди способны различать цвета, по статистике, 8% мужчин не обладают способностью воспринимать цвета, цветовая слепота есть у 0.5% женщин.

На наше восприятие цветов влияют различные внешние условия: солнечный свет или электрический, натуральный огонь. Глаз адаптируется под источник света по-разному. У некоторых людей встречается идиосинкразия – это генетически обусловленная реакция в ответ на определенный неспецифический раздражитель. Например, человек не может воспринимать какой-то продукт, или какую-то идею, или какой-то цвет по непонятным причинам. Некоторые люди не могут есть оранжевые фрукты и овощи, они вызывают у них отторжение. Наполеон Бонапарт никогда не ездил на белых лошадях, для него это было неприемлемо. Но вообще нелюбовь к определенным цветам – это достаточно серьезная вещь. Если человеку не подходит цвет в жилище, это способно вызывать внутренний дискомфорт, вплоть до развития серьезных болезней: может снижаться иммунитет, появляться раздражительность, развиваться депрессия и бессонница, тревожные расстройства.

Как именно цвета действуют на психику

Метод цветотерапии известен с древнейших времен. Например, научно доказанный факт: цветом можно регулировать желание поесть. Если вам хочется есть меньше, повесьте на кухне как можно больше картин, в которых присутствует синий и фиолетовый цвета, или вкрутите синюю лампочку, постелите на стол черную скатерть. Все эти цвета способствуют снижению аппетита.

Если вы хотите зарегистрироваться на сайте знакомств то, размещайте фотографию, где вы в красном. Хотите простимулировать свое рабочее состояние? Тогда вам нужны фиолетовый и красный цвета. Тем, кого преследуют депрессии, советуют носить желтоватые очки.

В медицине для лечения используются цвета, чтобы повлиять на психофизиологическое состояние человека. Красный цвет может позитивно влиять на человека благодаря своим возбуждающим свойствам, но при длительном воздействии дает негативный эффект. Иногда он даже поднимает температуру. Желтый вселяет оптимизм. Цвет жизнерадостности, тепла, солнца, поэтому его часто используют в рекламе. Оранжевый – настраивает на общение, легкое сближение. Серый вызывает чувство аккуратности, сдержанности. Фиолетовый цвет может вызвать чувство тревоги, у кого-то наоборот повышает работоспособность. Голубой, небесный цвет снимает напряжение, успокаивает. Синий может сокращать частоту сердцебиения. Черный помогает лучше сконцентрироваться, не допустить много ошибок, фокусирует внимание человека. Зеленый и белый – нейтральные цвета, которые не оказывают сильного воздействия на психику человека. Хотя зеленый успокаивает, считается, что он нормализует высокое давление.

Но все примеры перечисленного воздействия на психику человека нужно воспринимать достаточно условно, так как влияние цветов зависит еще и от темперамента, от свойств характера человека. Например, есть люди, которым совершенно не нужно окружать себя цветами красной группы, а следует заменить их оттенками холодной группы. Для скрытных людей, застенчивых будет полезно поддержать себя группой оранжевых, желтых тонов. Людям в возрасте и детям лучше сохранять яркие и светлые оттенки в пространстве, где они обитают. Яркий цвет нужен детям в обязательном порядке, так как это стимулирует их ментальное, интеллектуальное развитие.

Несколько замечаний по отдельным цветам

Белый цвет символизирует радость, незапятнанность, чистоту. Новая жизнь, молоко матери, символ истины. Но у кого-то этот цвет может вызывать ощущение пустоты, молчания. В некоторых религиях белый цвет служит символом смерти. Например, в Китае белый цвет – цвет траура.

Люди, которые предпочитают белый цвет чаще всего бывают скромными, эдакие недотроги. Они стараются изолироваться от общества. Одиночество их не напрягает. У них хорошо развита интуиция.





Красный цвет – очень активный, горячий, агрессивный цвет. Издревле люди проявляют к нему особый интерес. Царствующие особы любили этот цвет. Красный значит красивый. Если долго смотреть на красный цвет, то он достаточно быстро начинает угнетать психику. Нахождение в красных покоях могут выдержать не все. Ассоциации с этим цветом: власть, страсть.

Зеленый – природный цвет, цвет исцеления. Люди, которые любят зеленый цвет, достаточно рациональные, приземленные, знают, куда они идут, у них все достаточно точно. Этот цвет может успокаивать или действовать угнетающе, в зависимости от восприятия человека. Разные и ассоциации с этим цветом, цвет весны, природы, с другой стороны – зеленеть от злости, тоска зеленая, цвет болота, есть в нем и нечто мистическое.

Синий цвет символизирует уверенность. Поэтому политики любят этот цвет в одежде. Цвет вечности, устойчивости, стабильность, верность.

Желтый цвет – кусочек застывшего солнечного света. Цвет золота. Этот цвет в психологии очень сильно стимулирует мозговую деятельность и нервную систему. Это радость, теплота. Если текст написан черными буквами на желтом фоне, текст запоминает лучше. Хорошо действует на мозговые центры, отвечающие за память. Но если переборщить, то можно чересчур перевозбудить нервную систему.

Фиолетовый цвет давит на психику, срабатывает как сигнал опасности. В больших количествах он угнетает, но при всем при этом он может повысить самооценку. Люди, которые выбирают фиолетовые цвета, это те, кто хотят себя немного возвысить, им сложно реализоваться в жизни, они чересчур самокритичны. Любовь к этому цвету может свидетельствовать об инфантильности, внушаемости.

Серый цвет – нейтральный. Он дружелюбный, надежный. Те, кто любит серый цвет, живут разумом, а не эмоциями. Они часто не хотят привлекать к себе внимание, их устраивает роль серой мышки. Возможно, есть внутренняя неуверенность.

Коричневый цвет выбирают уверенные люди, деловые. Это земляной цвет, его выбирают те, кто любят говорить правду, трудоголики.

Черный цвет ассоциируется с несчастьем, опасностью, завистью, смертью. Черный цвет означает авторитарность. Любители черного цвета (костюм, автомобиль, интерьер) любят и власть. Кроме того, черный цвет выбирают люди-загадки, они пытаются привлечь к себе внимание, ведь тайна всегда вызывает любопытство. Но на самом деле, тем, кто выбирает черный, чего-то в жизни не хватает. Им хочется спрятаться от действительности, отрешиться, ни с кем не взаимодействовать.

Если у вас плохое настроение посмотрите на что-нибудь оранжевое. Не зря на новый год мы едим мандарины, это дополнительная порция радости, веселья. Эффективную рекламу трудно себе представить без оранжевого цвета, ведь он хорошо влияет на покупательскую способность. Оранжевый цвет любят творческие, креативные, свободолюбивые люди, которые умеют прощать, легко относятся к жизни. Такие люди знают себе цену, обладают хорошей интуицией, страстные мечтатели. Цвет неиссякаемой энергии. Хотя в геральдике этот цвет обозначал притворство и лицемерие.

Как правильно сочетать цвета

Есть такое понятие, как ключевые цветовые коды. Устоявшиеся цветовые сочетания, которые вызывают определенные эмоции. У стилистов есть так называемый цветовой круг, который позволяет легко найти самые оптимальные сочетания. Например, всегда выигрышно будет выглядеть сочетание фиолетового и желтого, зеленого и красного. Вы можете сочетать четыре-шесть цветов в своей одежде, дизайне дома, создании макета или картины – и это будет здорово, хотя, возможно, для кого-то слишком насыщенно, но по гармоничным сочетаниям это будет допустимо.