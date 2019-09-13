Как цвета влияют на психику человека

Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей

Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
партнеры
Пятница 13 сентября
Лента новостей
18:00
Названа стоимость самой дорогой машины в России
17:22
Совет на выходные
16:48
При взрыве газа под Москвой пострадал человек
16:28
Разъездом Собчак и Богомолова на катафалке заинтересовались в ГИБДД
16:03
Костюшкин пожаловался Корчевникову на жену-изменницу
15:48
В Грузии застрелили гражданина России
15:43
Сдали нервы: муж смертельно больной Заворотнюк объявил об уходе
15:42
Под Москвой уголовник убил местного жителя в порыве ярости
15:27
Под Мурманском сошли с рельсов вагоны поезда
15:12
Ждущих катастрофы украинцев успокоили
15:01
Венчание Собчак и Богомолова засняли в храме
15:00
"Отстань!": Заворотнюк высказалась после новостей о госпитализации в тяжелом состоянии
14:58
"Огромные и стремные": Собчак рассекретила самое сокровенное в день свадьбы
14:50
Физика желаний и бодипозитив: как пройдет арт-ярмарка Happy Market
14:36
"Брошенка, все жалеют": раскрыт секрет популярности Бузовой
14:32
Гороскоп на неделю
14:26
Врачи решают судьбу находящейся при смерти Заворотнюк
14:09
Голая Собчак в ванной звонила другому накануне свадьбы с Богомоловым
14:04
Малышева отправила несчастного подростка к психиатру
13:55
В поселке Северный благоустроили территорию школы олимпийского резерва
13:40
Единороссы обсудят на съезде выборы в Госдуму – 2021
13:37
"Скучаю": Мороз показала семейные фото перед свадьбой Богомолова и Собчак
13:35
Петросян снова станет отцом? Молодую пассию юмориста заподозрили в беременности
13:09
Для электронных сигарет введут акцизы
13:01
Доведенному до отчаяния Порошенко нанесли новый удар
12:55
Смертельно опасный поступок Собчак после свадьбы попал на видео
12:41
Брошенный Виторган показал сынишку в день свадьбы Собчак
12:34
Последняя стадия: у Анастасии Заворотнюк опухоль мозга
12:29
Зеленскому после истерики влепили смачную оплеуху
12:09
Заворотнюк в реанимации в крайне тяжелом состоянии
12:08
Собчак вышла замуж за Богомолова
11:59
На Первом канале жестко прошлись по Билану после пьяной выходки
11:56
Вот это поворот: Собчак перенесла свадьбу с Богомоловым
11:42
Месяц без Аллы: Слуцкер поделилась неожиданными откровениями о подруге
11:32
Вселенский обман: Богомолов и Собчак обвели страну вокруг пальца
11:25
Володин: Жилье для обманутых дольщиков достроят с помощью ДОМ.РФ
11:22
Собчак и Богомолова привезут на свадьбу в катафалке
11:07
"Откровенные гей-ласки и отборная матерщина": возмущенные зрители покинули спектакль
11:00
Стало известно о блокировке счетов Киркорова из-за долгов
10:32
Двуличный Зеленский закатил скандал перед встречей с Путиным
10:31
Собчак и Богомолов: первые свадебные фото
10:15
Расходы россиян резко выросли
10:10
Плачущие родители вынудили Седокову сделать заявление
09:59
"Ждем скорую": сын Сафронова о жутком состоянии отца после ДТП
09:56
Два популярных мессенджера могут заблокировать в России
09:52
"Бьют незаслуженно": Лукашенко пожаловался на нападение
09:48
Вскрылся тотальный обман россиян на заправках
09:31
"Это бестактно": Тарасова резко оборвала пересуды о Загитовой
09:25
Названы лучшие смартфоны
09:20
Власти не смогут отменить 8-часовой рабочий день
09:15
Названы сроки встречи Путина и Зеленского
09:03
Заворотнюк проигнорировала важное событие в жизни дочери
08:52
"Разбился": Лазарев взорвался после страшной аварии
08:32
"Желудок горит": Бари Алибасов в плохом состоянии
08:16
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
07:59
Собчак плюнули в душу перед свадьбой с Богомоловым
06:35
Невежда Лукашенко опозорился перед всем миром
06:01
Похудевшая Маркл устроила показ на крыше магазина
04:09
Звезда "Улиц разбитых фонарей" сломала матери таз
02:25
"Стриптизерша!": звезду "Реальных пацанов" опустили ниже плинтуса
00:05
"С возрастом мозги сохнут!": Успенскую закидали грязью с головы до ног
23:50
Серебряная чемпионка Олимпиады объяснила продажу подаренного BMW
22:50
После концерта известного рэпера в Москве погиб школьник
22:45
Бородина публично унизила Бузову
22:25
Никас Сафронов разбился в ДТП по пути на вечер памяти Вербер
22:18
Двухлетняя девочка задушила мать в Белоруссии
22:09
Переворот в Киеве: Порошенко пошел в атаку на Зеленского
22:05
Собчак выдала список обязательных подарков на свадьбу
21:43
"Заслужил второй шанс": оскандалившемуся Билану разрешили загладить вину
21:17
Зеленский атаковал не ожидавшего подвоха Лукашенко
21:16
Боярская рассказала о тайном пристрастии к мальчикам
21:15
Обвиненный в изменах больной невесте артист рассказал правду у Шепелева
20:59
На юго-востоке Турции прогремел взрыв
20:49
В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
20:48
В Удмуртии при падении разбился рабочий
20:26
Сергея Лазарева сравнили с гномом-коротконожкой
19:53
В Домодедово молодожены устроили помойку в лесу
18:54
Дайнеко столкнулась с серьезными проблемами из-за крупных ягодиц
18:27
Донбасс попросился в состав России
17:53
Засосало в трубу: родители захлебнувшейся в бассейне девочки появились в гостях у Борисова
17:53
"Он меня подставил!": Киркоров умолял о прощении после гадких слов
17:12
Беспредельщик Зеленский возмутил наглой выходкой
17:06
Семья Талькова обвинила известную певицу в клевете
16:43
Малахов озвучил детали страшной смерти любовницы российского миллионера
16:35
"Никто ничего не успеет сделать": назван сценарий начала ядерной войны
16:34
"Чудо-чудное, диво-дивное": Кудрявцева сразила новым амплуа
16:16
Отставка Лукашенко: белорусский лидер заявил об уходе
15:55
Любовник Седоковой выгнал из дома жену и маленького ребенка
15:45
"Вали отсюда": Соловьев жестко высказался об Украине
14:53
"Все это?": необычное наследство телеведущей Ханги поразило Корчевникова
14:35
"Лучше со всеми по сто": Лорак разнесли в пух и прах
14:34
В Уфе в ДТП с иномаркой пострадала женщина
14:25
Неожиданное признание мужа Сати Казановой – это не мой мир
14:15
Под Тюменью медведь загрыз грибника
14:04
В белых простынях: Водонаева разделась догола на улице
13:58
Опубликовано сообщение о крушении поезда на Крымском мосту
13:54
Скоро рожать: брошенную Богомоловым Мороз сняли с огромным животом
13:47
В Петербурге угнали иномарку за 5,8 миллиона рублей
13:36
"Не хотел никого обременять": у популярного певца обнаружили рак
13:28
Заворотнюк решила подзаработать после слухов о раке
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Антироссийскому демаршу Лукашенко нашли объяснение
Молодая певица подвинула Аллу Пугачеву
Год Нисанов и Зарах Илиев открывают первый в мире музей горских евреев в Красной слободе
Госдума регулирует использование беспилотников
С Богомоловым свел Виторган: первое откровенное интервью Собчак
Королева слила в интернет убойный компромат на Варум и Киркорова
Lifestyle

Как цвета влияют на психику человека

Фото: www.globallookpress.com
Цвет – это особенность восприятия глазом разных волн света. Улавливая то или иное энергетическое влияние, глаз передает информацию в мозг, где возбуждается определенный мозговой центр, который отвечает за разные эмоции, за разные психические состояния. Что может рассказать о человеке любовь к тому или иному цвету, "Дни.ру" рассказала психолог Дарья Милай. 
прочитано 216 раз

Знаменитый швейцарский психотерапевт Макс Люшер в середине 20 века разработал так называемый Цветовой тест Люшера. Испытуемому нужно расположить восемь цветов в порядке убывания, продемонстрировав, что ему нравится больше, а что в меньшей степени. Этот тест позволяет определить состояние человека на данный момент, показывает, что творится в его душе, к чему он тяготеет, чего боится, какие проблемы на данный момент у него существуют.

Цетоощущение доступно не всем животным на Земле. Полное разноцветное зрение есть у птиц и приматов, остальные различают только некоторые оттенки. Развитое в процессе эволюции многоспектральное зрение позволило человеку получать огромное количество информации об окружающем мире. Зрительная кора головного мозга позволяет распознавать тысячи цветов и оттенков. Есть три цвета, так называемые первичные цвета, на которые глаз реагирует незамедлительно: красный, зеленый и синий. Хотя не все люди способны различать цвета, по статистике, 8% мужчин не обладают способностью воспринимать цвета, цветовая слепота есть у 0.5% женщин.

Фото: www.globallookpress.com

На наше восприятие цветов влияют различные внешние условия: солнечный свет или электрический, натуральный огонь. Глаз адаптируется под источник света по-разному. У некоторых людей встречается идиосинкразия – это генетически обусловленная реакция в ответ на определенный неспецифический раздражитель.  Например, человек не может воспринимать какой-то продукт, или какую-то идею, или какой-то цвет по непонятным причинам. Некоторые люди не могут есть оранжевые фрукты и овощи, они вызывают у них отторжение. Наполеон Бонапарт никогда не ездил на белых лошадях, для него это было неприемлемо. Но вообще нелюбовь к определенным цветам – это достаточно серьезная вещь. Если человеку не подходит цвет в жилище, это способно вызывать внутренний дискомфорт, вплоть до развития серьезных болезней: может снижаться иммунитет, появляться раздражительность, развиваться депрессия и бессонница, тревожные расстройства.

Как именно цвета действуют на психику

Метод цветотерапии известен с древнейших времен. Например, научно доказанный факт: цветом можно регулировать желание поесть. Если вам хочется есть меньше, повесьте на кухне как можно больше картин, в которых присутствует синий и фиолетовый цвета, или вкрутите синюю лампочку, постелите на стол черную скатерть. Все эти цвета способствуют снижению аппетита.

Если вы хотите зарегистрироваться на сайте знакомств то, размещайте фотографию, где вы в красном. Хотите простимулировать свое рабочее состояние? Тогда вам нужны фиолетовый и красный цвета. Тем, кого преследуют депрессии, советуют носить желтоватые очки.

В медицине для лечения используются цвета, чтобы повлиять на психофизиологическое состояние человека. Красный цвет может позитивно влиять на человека благодаря своим возбуждающим свойствам, но при длительном воздействии дает негативный эффект. Иногда он даже поднимает температуру. Желтый вселяет оптимизм. Цвет жизнерадостности, тепла, солнца, поэтому его часто используют в рекламе. Оранжевый – настраивает на общение, легкое сближение. Серый вызывает чувство аккуратности, сдержанности. Фиолетовый цвет может вызвать чувство тревоги, у кого-то наоборот повышает работоспособность. Голубой, небесный цвет снимает напряжение, успокаивает. Синий может сокращать частоту сердцебиения. Черный помогает лучше сконцентрироваться, не допустить много ошибок, фокусирует внимание человека. Зеленый и белый – нейтральные цвета, которые не оказывают сильного воздействия на психику человека. Хотя зеленый успокаивает, считается, что он нормализует высокое давление.

Но все примеры перечисленного воздействия на психику человека нужно воспринимать достаточно условно, так как влияние цветов зависит еще и от темперамента, от свойств характера человека. Например, есть люди, которым совершенно не нужно окружать себя цветами красной группы, а следует заменить их оттенками холодной группы. Для скрытных людей, застенчивых будет полезно поддержать себя группой оранжевых, желтых тонов. Людям в возрасте и детям лучше сохранять яркие и светлые оттенки в пространстве, где они обитают. Яркий цвет нужен детям в обязательном порядке, так как это стимулирует их ментальное, интеллектуальное развитие.

Несколько замечаний по отдельным цветам

Белый цвет символизирует радость, незапятнанность, чистоту. Новая жизнь, молоко матери, символ истины. Но у кого-то этот цвет может вызывать ощущение пустоты, молчания. В некоторых религиях белый цвет служит символом смерти. Например, в Китае белый цвет – цвет траура.

Люди, которые предпочитают белый цвет чаще всего бывают скромными, эдакие недотроги. Они стараются изолироваться от общества. Одиночество их не напрягает. У них хорошо развита интуиция.

Фото: www.globallookpress.com 

Красный цвет – очень активный, горячий, агрессивный цвет. Издревле люди проявляют к нему особый интерес. Царствующие особы любили этот цвет. Красный значит красивый. Если долго смотреть на красный цвет, то он достаточно быстро начинает угнетать психику. Нахождение в красных покоях могут выдержать не все. Ассоциации с этим цветом: власть, страсть.

Зеленый – природный цвет, цвет исцеления. Люди, которые любят зеленый цвет, достаточно рациональные, приземленные, знают, куда они идут, у них все достаточно точно. Этот цвет может успокаивать или действовать угнетающе, в зависимости от восприятия человека. Разные и ассоциации с этим цветом, цвет весны, природы, с другой стороны – зеленеть от злости, тоска зеленая, цвет болота, есть в нем и нечто мистическое.

Синий цвет символизирует уверенность. Поэтому политики любят этот цвет в одежде. Цвет вечности, устойчивости, стабильность, верность.

Желтый цвет – кусочек застывшего солнечного света. Цвет золота. Этот цвет в психологии очень сильно стимулирует мозговую деятельность и нервную систему. Это радость, теплота. Если текст написан черными буквами на желтом фоне, текст запоминает лучше. Хорошо действует на мозговые центры, отвечающие за память. Но если переборщить, то можно чересчур перевозбудить нервную систему.

Фиолетовый цвет давит на психику, срабатывает как сигнал опасности. В больших количествах он угнетает, но при всем при этом он может повысить самооценку. Люди, которые выбирают фиолетовые цвета, это те, кто хотят себя немного возвысить, им сложно реализоваться в жизни, они чересчур самокритичны. Любовь к этому цвету может свидетельствовать об инфантильности, внушаемости.

Серый цвет – нейтральный. Он дружелюбный, надежный. Те, кто любит серый цвет, живут разумом, а не эмоциями. Они часто не хотят привлекать к себе внимание, их устраивает роль серой мышки. Возможно, есть внутренняя неуверенность.

Коричневый цвет выбирают уверенные люди, деловые. Это земляной цвет, его выбирают те, кто любят говорить правду, трудоголики.

Фото: www.globallookpress.com

Черный цвет ассоциируется с несчастьем, опасностью, завистью, смертью. Черный цвет означает авторитарность. Любители черного цвета (костюм, автомобиль, интерьер) любят и власть. Кроме того, черный цвет выбирают люди-загадки, они пытаются привлечь к себе внимание, ведь тайна всегда вызывает любопытство. Но на самом деле, тем, кто выбирает черный, чего-то в жизни не хватает. Им хочется спрятаться от действительности, отрешиться, ни с кем не взаимодействовать.

Если у вас плохое настроение посмотрите на что-нибудь оранжевое. Не зря на новый год мы едим мандарины, это дополнительная порция радости, веселья. Эффективную рекламу трудно себе представить без оранжевого цвета, ведь он хорошо влияет на покупательскую способность. Оранжевый цвет любят творческие, креативные, свободолюбивые люди, которые умеют прощать, легко относятся к жизни. Такие люди знают себе цену, обладают хорошей интуицией, страстные мечтатели. Цвет неиссякаемой энергии. Хотя в геральдике этот цвет обозначал притворство и лицемерие.

Как правильно сочетать цвета

Есть такое понятие, как ключевые цветовые коды. Устоявшиеся цветовые сочетания, которые вызывают определенные эмоции. У стилистов есть так называемый цветовой круг, который позволяет легко найти самые оптимальные сочетания. Например, всегда выигрышно будет выглядеть сочетание фиолетового и желтого, зеленого и красного. Вы можете сочетать четыре-шесть цветов в своей одежде, дизайне дома, создании макета или картины – и это будет здорово, хотя, возможно, для кого-то слишком насыщенно, но по гармоничным сочетаниям это будет допустимо. 

13 сентября 2019, 17:31

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Хочет глубже: Лукашенко удивил странным признанием
У Порошенко сдали нервы после взбучки от Зеленского
Ради Путина: названа причина скандального решения Трампа
Дума и Росстат создают совместную рабочую группу

Шоу-бизнес

Поклонники потеряли Заворотнюк
Костюшкин пожаловался Корчевникову на жену-изменницу
Сдали нервы: муж смертельно больной Заворотнюк объявил об уходе
Венчание Собчак и Богомолова засняли в храме

Проишествия

Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
В Москве посреди проезжей части загорелся автобус (видео)
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

"Откровенные гей-ласки и отборная матерщина": возмущенные зрители покинули спектакль
Год Нисанов и Зарах Илиев открывают первый в мире музей горских евреев в Красной слободе
Горбачев лично благословил Миронова и Хаматову
Настоящие латинские страсти покажут в Кремле
Шоу-бизнес

"Стриптизерша!": звезду "Реальных пацанов" опустили ниже плинтуса

Знаменитость стала жертвой злопыхателей
Шоу-бизнес

Скоро рожать: брошенную Богомоловым Мороз сняли с огромным животом

Фото округлившейся актрисы появилось в Сети
Политика

Вскрылась интимная связь Зеленского с Макроном

Отношения двух лидеров основаны на дружбе
Шоу-бизнес

"Желудок горит": Бари Алибасов в плохом состоянии

Музыкальный продюсер не идет на поправку

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю
"Нет сил справляться с недугом": озвучен жуткий прогноз для изможденного Корчевникова

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитову сняли в отделении полиции
"Без разницы, за что тебя берут": Роднина откровенно о большом спорте
Сидящая на стероидах бодибилдер покорила телом
"Передержали": сделано заявление о судьбе освобожденных Кокорина и Мамаева

Регионы

Опубликовано сообщение о крушении поезда на Крымском мосту
Умер Михаил Горбачев
Дикие звери помогли обнаружить трюфели под Москвой
Превышена критическая отметка: на Дальнем Востоке угроза жуткой эпидемии

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru