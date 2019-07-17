Раскрыт способ излечения от рака груди без ножа

Исследователи считают, что бороться с онкологическим заболеванием можно с помощью специально разработанного прибора. Устройство будет выделять углекислый газ для заморозки раковых клеток. Таким образом, можно очистить до 80% организма.
Также стоит отметить, что этот способ не требует никаких дополнительных процедур и доплат. Соответственно, пациенты смогут не бояться хирургических вмешательств, анестезий и специальных лекарств.
Важной особенностью является низкая цена. Теперь лечение онкологии станет доступно даже для женщин с небольшими доходами. Им больше не придется по полгода ждать бесплатных квот в государственных больницах.
Ученые также отметили, что способ максимально безопасен. Они уже успели протестировать свою технологию на животных – все прошло успешно.
Отметим, что рак молочных желез по частоте заболеваний – на втором месте. Его показатель составляет 70,3 тысячи человек. Как писали "Дни.ру", также в топ самых частых онкологических заболеваний вошли рак трахеи, бронхов и легких, рак кожи, рак предстательной железы и рак ободочной кишки.
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