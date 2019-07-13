Выявлена смертельная опасность каши
Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, терапевт Анна Белоусова рассказала, чем грозит прием в пищу данного блюда. По ее словам, каша с истекшим сроком годности повышает риск развития онкологических заболеваний.
"Употребление такого продукта (просроченного. — Прим. ред.) может оказать негативное влияние на организм, так как прогоркающие жиры приносят кучу вреда, вплоть до повышения риска развития рака", – отметила сертифицированный специалист.
Она также добавила, что свежесть каши довольно легко определить. Это связано с тем, что прогоркание жиров сопровождается специфическим запахом и неприятным вкусом.
Ранее диетологи раскрыли секрет белка, содержащегося в хлебобулочных изделиях, – глютена. Как писали "Дни.ру", это вещество противопоказано тем, кто стремится похудеть или просто следит за своим весом.
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