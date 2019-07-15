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Lifestyle

Горный хрусталь: камень провидцев

Фото: pixabay.com
Многие верят только в то, что могут пощупать руками или осязать глазами. Увы, наши предки были более приближены к природе и им не нужно было доказывать то, что камни – это "звезды", но только на Земле. Астролог Юлия Урусэль рассказала "Дни.ру" об одном из самых удивительных и красивейших минералов – горном хрустале. 
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Великое множество легенд, преданий и загадочных историй гласят о горном льде, именно так переводится "хрусталь" с древнегреческого. Греки были уверены, что хрустальный кубок очищает воду и изгоняет любые яды, поэтому пить из такой чаши абсолютно безопасно. Они хранили в хрустале подношения к богам, угощали из хрустальных чаш знатных людей и полководцев.

Из древнегреческих мифов известно, что именно в бокалах из горного хрусталя жителям Олимпа подавали божественный нектар. А в мраморном храме богини Деметры было уникальное хрустальное зеркало, которое использовалось для предсказаний будущего. Жрец храма совершал определенный ритуал, задавал зеркалу вопросы и получал точные и правдивые ответы на них. Ну и, конечно, даже в наше время, хрустальный шар является обязательным атрибутом гадалок и колдунов при проведении ритуалов.

Фото: pixabay.com

Скифы свято верили, что талисман из этого минерала способствует исполнению желаний своего хозяина. Шаманы особенно ценили шестигранные, заостренные кристаллы горного хрусталя. Считалось, что именно такая форма наиболее сильно впитывает энергию потусторонних миров, устанавливая связь с прошлым и будущим, и позволяет заглянуть в глубокое прошлое и далекое будущее.

Абсолютно все источники сходятся в одном – в этом минерале заключена огромная сила, помогающая развитию ясновидения, получению высших знаний и целительству. Существует поверье, что горный хрусталь привлекает и сохраняет истинную любовь, дарит счастье в семейных отношениях.

Широко применяется горный хрусталь и в лечебных целях. Кристаллы этого минерала помогают облегчить головную боль и избавить от ночных кошмаров, снять усталость и даже сбить температуру. Амулет из хрусталя способен защитить от переохлаждения в сильные морозы или от теплового удара в жару.

Фото: pixabay.com

В современном Китае острые кристаллы хрусталя используют для воздействия на акупунктурные точки, а в Тибете им излечивают раны, пропуская сквозь хрусталь солнечный свет и прикладывая к пораженной области. Ученые на данный момент доказали удивительное свойство минерала: лучи ультрафиолета при прохождении через кристалл убивают все бактерии на поверхности, с которой он соприкасается, что и способствует исцелению ран.

Друзу горного хрусталя очень полезно хранить дома. Она в два счета снимет негатив в помещении, помогает накопить положительную энергетику и защитит от дурного воздействия.

Фото: pixabay.com

Горный хрусталь созвучен с энергией планет Юпитера и Венеры. Соответственно подойдет тем, кто испытывает постоянные умственные нагрузки, утратил уверенность в себе, своей привлекательности и завтрашнем дне, чувствует уменьшение своих интеллектуальных способностей и упадок сил. На уровне физического тела он поможет при заболеваниях печени и почек, а также он является идеальным средством от головной боли.

Может быть камнем-талисманом для Тельцов, рожденных с 21 по 22 апреля, Раков, чьи дни рождения с 22 по 23 июня, а также Дев, родившихся с 23 по 24 августа, Козерогов, рожденных с 23 по 24 декабря, и для всех Рыб, чьи дни рождения с 20 по 21 февраля.

Но, есть очень важный нюанс, который нужно учитывать при ношении этого камня. Если вы хотите с его помощью предать себе уверенности и повысить свой авторитет, то носить этот камень нужно строго на указательном пальце. А для усиления личного обаяния украшение с горным хрусталем следует надевать на безымянный палец любой руки.

15 июля 2019, 14:45

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