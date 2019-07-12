Определены самые частые онкологические заболевания в России

По статистике на сегодняшний день в России 3,5 миллиона человек живут с диагнозом "рак". При этом 50% пациентов узнают о своей болезни на третьей или четвертой стадии, когда помочь им уже не так просто.

прочитано 1926 раз В Минздраве России провели анализ онкологических заболеваний, которые чаще всего встречаются в нашей стране. На первом месте оказался рак кожи – 78,5 тысячи случаев. Исключение составляет меланома – опухоль кожи. ПО ТЕМЕ Назван помогающий в борьбе с раком напиток Выявлены причины возникновения рака груди Далее следует рак молочных желез. Его показатель равен 70,3 тысячи. Значительно реже встречается рак трахеи, бронхов и легких – 55,7 тысячи случаев. Также в пятерку самых частых онкологических заболеваний входит рак предстательной железы. Его выявили у 41,5 тысячи пациентов. Почти в таком же соотношении – рак ободочной кишки – основного отдела толстой кишки. По утверждению телеканала "360", этот диагноз поставили в 40,1 тысячи случаев. Представлена и статистика редких форм онкологических заболеваний. К ними относятся рак кости и суставных хрящей – 1,3 тысячи случаев, рак губы – 2,2 тысячи, рак соединительной и других мягких тканей – 3,5 тысячи, рак глотки – 5,6 тысячи. И наконец, рак печени и внутрипеченочных протоков – 6,3 тысячи, сообщает "Комсомольская правда".



12 июля 2019, 11:40 Автор: Екатерина Плискина