Определены самые частые онкологические заболевания в России
В Минздраве России провели анализ онкологических заболеваний, которые чаще всего встречаются в нашей стране. На первом месте оказался рак кожи – 78,5 тысячи случаев. Исключение составляет меланома – опухоль кожи.
Далее следует рак молочных желез. Его показатель равен 70,3 тысячи. Значительно реже встречается рак трахеи, бронхов и легких – 55,7 тысячи случаев.
Также в пятерку самых частых онкологических заболеваний входит рак предстательной железы. Его выявили у 41,5 тысячи пациентов.
Почти в таком же соотношении – рак ободочной кишки – основного отдела толстой кишки. По утверждению телеканала "360", этот диагноз поставили в 40,1 тысячи случаев.
Представлена и статистика редких форм онкологических заболеваний. К ними относятся рак кости и суставных хрящей – 1,3 тысячи случаев, рак губы – 2,2 тысячи, рак соединительной и других мягких тканей – 3,5 тысячи, рак глотки – 5,6 тысячи. И наконец, рак печени и внутрипеченочных протоков – 6,3 тысячи, сообщает "Комсомольская правда".
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