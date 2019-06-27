Назван элементарный способ похудеть

Ученые раскрыли секрет популярного напитка. По их словам, употребление зеленого чая успешно помогает снизить вес.

Происходит это из-за ускорения метаболизма и сжигания жировых отложений. Так, в зеленом чае содержится вещество катехин, известное как EGCG, которое является мощным антиоксидантом. Это соединение может быть сильнее в борьбе со свободными радикалами, чем витамины С и Е.

Полезен напиток и для онкологических больных. Находящиеся в нем вещества помогают предотвратить повреждение клеток, вызванное окислительным стрессом, передает Medical Хpress. Также зеленый чай снижает уровень "плохого" холестерина. Зеленый чай также может помочь сохранить здоровье мозга.

Напиток рекомендуют употреблять без добавления сахара или молока. Именно так сохраняются его полезные свойства. Более того, катехины могут уменьшить риск сердечных приступов, помочь кровеносным сосудам расслабиться и уменьшить воспаление.

Напомним, исследования, ранее проведенные в Бирмингемском университете, показали, что средний уровень окисления жира на 17% выше после прима зеленого чая, чем после прима плацебо. Прием пищи с экстрактом зеленого чая может не только увеличить окисление жиров при умеренно интенсивных тренировках, но и улучшить чувствительность к инсулину и толерантности к глюкозе у здоровых молодых мужчин.