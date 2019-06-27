Назван элементарный способ похудеть
Происходит это из-за ускорения метаболизма и сжигания жировых отложений. Так, в зеленом чае содержится вещество катехин, известное как EGCG, которое является мощным антиоксидантом. Это соединение может быть сильнее в борьбе со свободными радикалами, чем витамины С и Е.
Полезен напиток и для онкологических больных. Находящиеся в нем вещества помогают предотвратить повреждение клеток, вызванное окислительным стрессом, передает Medical Хpress. Также зеленый чай снижает уровень "плохого" холестерина. Зеленый чай также может помочь сохранить здоровье мозга.
Напиток рекомендуют употреблять без добавления сахара или молока. Именно так сохраняются его полезные свойства. Более того, катехины могут уменьшить риск сердечных приступов, помочь кровеносным сосудам расслабиться и уменьшить воспаление.
Напомним, исследования, ранее проведенные в Бирмингемском университете, показали, что средний уровень окисления жира на 17% выше после прима зеленого чая, чем после прима плацебо. Прием пищи с экстрактом зеленого чая может не только увеличить окисление жиров при умеренно интенсивных тренировках, но и улучшить чувствительность к инсулину и толерантности к глюкозе у здоровых молодых мужчин.
Подписчики пришли в полный восторг
Откровенное интервью певицы
Недуг доставляет герцогине Кембриджской немало проблем
Всплыли внезапные подробности
Популярные темы форума
Анальный секс
Прямая трансляция с Путиным
Мой батяня отымел мою жену...
Почему хохлушкам нельзя верить...
Но это не призидент в Грузии
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
Восхищаюсь Д. Трампом!..
Вам нравится женщины за рулём?
Мачеха подкатывает к моему парню.
мне нравится русские мужчины!
Двойное проникновение
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.
Марина Хлебникова похудела и постарела
муж не разрешает худеть
Алибасов всех обманул?
Влюбилась в парня подруги
Как вы спасаетесь от жары?
Ходит в одних носках две недели
Как вам презик Зеленский?
Когда пьяный поднимает руку
Как вернуть страсть?
хочу попробовать с МЖМ
Родители выдают замуж
Не дает деньги на шоппинг
Большие соски что делать?
Ужасная медицина в России
Обвисла грудь
Переписки с бывшей
Подруга эгоистка
Сестры Хачатурян