Назван элементарный способ похудеть

Состояние Бари Алибасова Эксклюзивное интервью Цискаридзе Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Четверг 27 июня
Лента новостей
06:02
Умер солист группы "Високосный год"
04:22
"Он монстр": молодой любовник растоптал самую сексуальную актрису
02:05
"Вызывала симпатию": Ефремов получает признания после смерти матери
00:13
"Становится нездоровой голова!": Фадеев рассказал о судьбоносных неудачах
22:26
Жесткое ДТП с грузовиком произошло в Татарстане
21:14
В Москве арестован "серийный отравитель"
20:45
Путин сменил главу Ингушетии
20:20
Россия предложила Украине обсудить освобождение моряков
19:29
Россия вернулась в ПАСЕ
19:03
Бизнес-форум "Социума" собрал тысячу единомышленников
18:47
Жилой дом рухнул в результате взрыва в Вене
18:34
Миддлтон страдает от неизлечимой болезни
18:26
Уроженцы Дагестана устроили массовую драку со стрельбой в Петербурге
17:51
"Просто кошмар": Захарову разнесли за неудачный наряд
17:02
"Все очень серьезно": Асмус сделала важное заявление
16:59
Ди Каприо здорово врезали по лицу
16:45
"Никто не сможет повлиять": Топурия прокомментировала свою беременность
16:40
Все фракции Думы поддержали отказ от работы в ПАСЕ в случае ограничения прав делегации
16:16
В "ЕР" предложили продлить прием предложений по развитию Севастополя
16:16
"Не мать": Седокову отхлестали за непотребное поведение
16:04
"Потрясающая!": оголившуюся Лорак "облизали" с ног до головы
16:03
Губернатора Подмосковья просят разобраться с незаконной добычей песка
15:34
"Манипулируют нами": дети сели на шею Юлии Пересильд
15:07
Гагарина о разводе и крутых переменах в жизни: Я в смятении
14:44
Россия потеряла Кожевникову после громкого скандала с Шепелевым
14:40
Губы Судзиловской вызвали пересуды
14:21
Озвучен сценарий окончательного развала Украины
14:13
"Свершилось!": нашедшая новую любовь Лорак сделала официальное заявление
14:05
"Как она это делает?!": поклонники требуют раскрыть секрет молодости Пугачевой
14:03
Володин призвал болгарских парламентариев к доверительному диалогу
13:57
Знаменитого актера ограбили в Москве
13:56
Телеведущих пытали током в прямом эфире (видео)
13:40
Александр Семчев стал дедушкой
13:29
"Позорно и неприлично!": народная артистка возмущена враньем об отравлении Алибасова
13:28
"Насилие и инцест": Собчак сорвалась на мат из-за дерзкой провокации
13:25
Дума единогласно считает, что в случае ограничения прав делегация России должна покинуть ПАСЕ
13:12
Упал в ноги Коломойскому: опубликован компромат на Зеленского
13:08
"Не ради денег": названа неожиданная причина приезда Пугачевой в Белоруссию
12:59
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 июня 2019 года
12:52
Судебные приставы выбивают долги Началовой из ее дочери и родителей
12:44
В центре Москвы обманутый дольщик облил себя бензином
12:44
"Уроды": Басилашвили резко высказался о конфликте с Грузией
12:36
В Донбассе задержали группу террористов
12:29
Под Москвой в жутком ДТП с грузовиком погибла женщина
12:12
Бывший гитарист "Песняров" трагически погиб
12:06
"Пышечка": дочь Абрамовича выложила откровенное фото
12:03
Очаровательная Миддлтон побила всеми брошенную Маркл
12:01
"Очень большое недоразумение": Зеленского прилюдно унизили
11:57
Обманутый Собчак Виторган: Предатель никогда не почувствует себя предателем
11:48
Российским водителям пригрозили лишением прав за нечитаемые номера
11:30
Старшую дочь Алсу отправляют на новый сезон шоу "Голос.Дети"
11:28
Тодоренко довела Топалова до инфаркта "адским" видео
11:20
Трагическая новость: постаревшему Лукашенко осталось несколько месяцев
11:12
Обнародован сенсационный секрет брака Гузеевой
11:04
В Саратове сотрудники ФСБ предотвратили теракт
11:01
Памятник строителю и проводнице появится в Москве
10:59
"Началовой от благодарного народа": место для памятника певице выберут на референдуме
10:42
Стало известно о новом романе Плющенко
10:42
"Партак такой!": Савичеву разнесли за нелепую татуировку
10:20
"В животе что-то взорвалось": Петросян внезапно разоткровенничался об Алибасове
10:19
В Башкирии женщина погибла от удара молнии
10:06
Дарт Вейдер задумал штурмовать Верховную раду
09:50
Вдова Доренко жестко припечатала Соловьева в ответ на чудовищные оскорбления
09:44
В Подмосковье поставят самый крупный памятник советскому солдату
09:25
Волочкова побрила киску и показала народу
09:23
В Москве похитили украшения стоимостью почти 4 миллиона рублей
09:08
Резко постаревшая Савельева ужаснула изможденным видом
08:58
Умер актер Валерий Харченко
08:38
"Не стало Аллы Борисовны!": Лазарев раздавлен известием о смерти
08:28
Раскрыт грязный поклеп украинцев на Крымский мост
08:18
Малахова уличили в подлом вранье на шоу
06:02
Гороскоп на июль
04:08
Вырубка лесов вызывает смертельные эпидемии
02:11
Харламов высмеял Малышеву после шуток про Гузееву
00:08
Размякшую в объятьях любовника Лорак предупредили об угрозе
23:08
Порошенко забросали дымовыми шашками
22:34
Многодетная мать умерла в нижегородском СИЗО от голода
22:11
Украина выставила себя на посмешище после триумфа России в ПАСЕ
21:52
Началова своей смертью спасла отца от рака
21:21
Миддлтон заняла кресло Елизаветы II
20:52
Украина похитила русского ученого
20:45
"Пьет боярышник!": Солнцев раскрыл страшную правду об умирающей Хлебниковой
20:39
На "серийного отравителя" в Москве завели уголовное дело
20:28
Округлившаяся Федорова рассказала о беременности
19:55
Грузинская валюта обвалилась до исторического минимума
19:39
Петербуржцы поставили на место вконец обнаглевшего Шнурова
19:10
Венедиктов: Полиция обеспечила безопасность всех пикетов оппозиции
18:37
Эксперт предрек Соболь провал на выборах из-за связи с Навальным
18:28
Ефремов раскрыл причину смерти матери
17:59
В России повысят пособие на детей в 200 раз
17:43
Джигарханяна застукали с Казаченко
17:24
Подросток едва не погиб во сне из-за планшета
17:04
В Общественной палате создан штаб для мониторинга цифрового голосования
16:27
Союзника Януковича отправляют за решетку в США
16:26
Муцениеце спешно увозит детей из страны
16:07
Известную модель затравили за идеальное тело
16:05
Похоронившая Караченцова Поргина рассказала о новом муже
15:29
Садальский разоблачил ложь Сафронова о Путине
15:20
Зеленский завопил после чудовищного предательства Меркель
15:18
Мускулистая ворона взорвала Сеть (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Перешел очередной рубеж: Егор Крид отмечает день рождения
Гороскоп на июль
Что прошептала любовница лежащему в гробу алкоголику Осину
Два истребителя столкнулись лоб в лоб над Германией
Верните Порошенко: украинцы взвыли от лицемерия Зеленского
В центре Москвы прохожим раздают отравленную газировку
Здоровье

Назван элементарный способ похудеть

Фото: www.globallookpress.com
Ученые раскрыли секрет популярного напитка. По их словам, употребление зеленого чая успешно помогает снизить вес. 
прочитано 278 раз

Происходит это из-за ускорения метаболизма и сжигания жировых отложений. Так, в зеленом чае содержится вещество катехин, известное как EGCG, которое является мощным антиоксидантом. Это соединение может быть сильнее в борьбе со свободными радикалами, чем витамины С и Е.

ПО ТЕМЕ

Развеян миф о похудении

Названы 5 мешающих похудению привычек

Почему диеты не работают

Полезен напиток и для онкологических больных. Находящиеся в нем вещества помогают предотвратить повреждение клеток, вызванное окислительным стрессом, передает Medical Хpress. Также зеленый чай снижает уровень "плохого" холестерина. Зеленый чай также может помочь сохранить здоровье мозга.

Напиток рекомендуют употреблять без добавления сахара или молока. Именно так сохраняются его полезные свойства. Более того, катехины могут уменьшить риск сердечных приступов, помочь кровеносным сосудам расслабиться и уменьшить воспаление.

Фото: www.globallookpress.com

Напомним, исследования, ранее проведенные в Бирмингемском университете, показали, что средний уровень окисления жира на 17% выше после прима зеленого чая, чем после прима плацебо. Прием пищи с экстрактом зеленого чая может не только увеличить окисление жиров при умеренно интенсивных тренировках, но и улучшить чувствительность к инсулину и толерантности к глюкозе у здоровых молодых мужчин.

Автор: Валерия Нарская27 июня 2019, 06:02

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Моя благодарность тем, кто показал мне этот чудо-сайт O︂NTWI︂G︂G︂SY︂.CO︂M/KLTFKV7 Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
1

Популярные темы форума

Политика

Озвучен сценарий окончательного развала Украины
Упал в ноги Коломойскому: опубликован компромат на Зеленского
Трагическая новость: постаревшему Лукашенко осталось несколько месяцев
Раскрыт план бегства Порошенко в Европу

Шоу-бизнес

Гагарина о разводе и крутых переменах в жизни: Я в смятении
Россия потеряла Кожевникову после громкого скандала с Шепелевым
"Свершилось!": нашедшая новую любовь Лорак сделала официальное заявление
"Как она это делает?!": поклонники требуют раскрыть секрет молодости Пугачевой

Проишествия

В США жестоко убили россиянку с двумя детьми
МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Потрясающая!": оголившуюся Лорак "облизали" с ног до головы

Подписчики пришли в полный восторг
Шоу-бизнес

Гагарина о разводе и крутых переменах в жизни: Я в смятении

Откровенное интервью певицы
Шоу-бизнес

Миддлтон страдает от неизлечимой болезни

Недуг доставляет герцогине Кембриджской немало проблем
Шоу-бизнес

"Никто не сможет повлиять": Топурия прокомментировала свою беременность

Всплыли внезапные подробности

Гороскоп

Гороскоп на июль
Гороскоп на неделю
Вышедшего из комы Алибасова готовят к новым испытаниям
Совет на выходные

Фоторепортажи

Губы Судзиловской вызвали пересуды
Сексуальная Барановская потрясла горячих азербайджанцев
Перешел очередной рубеж: Егор Крид отмечает день рождения
Российские красавицы одержали блестящую победу

Спорт

Загитову обвинили в подлой краже
Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru