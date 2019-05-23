Развеян миф о похудении
Специалист уверена: велопрогулки укрепляют мышцы, тренируют дыхание, улучшают внешний вид и настроение. Они прекрасно снимают стресс и усталость после тяжелого рабочего дня. По словам диетолога, с помощью этого двухколесного друга 70-килограммовый человек израсходует 300-500 килокалорий в час.
"Велосипед – это транспортное средство, тренажерный зал и ваш терапевт", – заявила Альбина Комиссарова.
Но что же делать тем, у кого его нет?! Оказывается, в процессе борьбы с лишним весом нет разницы между пешей прогулкой и велосипедной. Минимальная суточная активность для поддержания здоровья равна десяти тысячам шагов. Променад в медленном темпе займет в среднем два часа. А контролировать ситуацию поможет скачанный на смартфон шагометр.
Впрочем, для интенсивного похудения физической нагрузки недостаточно – еще придется следить за рационом. При соблюдении всех правил питания и увеличении шагов с десяти тысяч до 20 тысяч результат появится уже через неделю.
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