Развеян миф о похудении

Диетолог Альбина Комиссарова поделилась своим мнением о пользе велосипеда. Она назвала его универсальным средством.

Специалист уверена: велопрогулки укрепляют мышцы, тренируют дыхание, улучшают внешний вид и настроение. Они прекрасно снимают стресс и усталость после тяжелого рабочего дня. По словам диетолога, с помощью этого двухколесного друга 70-килограммовый человек израсходует 300-500 килокалорий в час.

"Велосипед – это транспортное средство, тренажерный зал и ваш терапевт", – заявила Альбина Комиссарова.

Но что же делать тем, у кого его нет?! Оказывается, в процессе борьбы с лишним весом нет разницы между пешей прогулкой и велосипедной. Минимальная суточная активность для поддержания здоровья равна десяти тысячам шагов. Променад в медленном темпе займет в среднем два часа. А контролировать ситуацию поможет скачанный на смартфон шагометр.

Впрочем, для интенсивного похудения физической нагрузки недостаточно – еще придется следить за рационом. При соблюдении всех правил питания и увеличении шагов с десяти тысяч до 20 тысяч результат появится уже через неделю.