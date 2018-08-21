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Lifestyle

Почему диеты не работают

Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Weber
Новый поворот в борьбе с лишним весом оказался весьма неожиданным. Во всем мире давно худеют не с помощью диет, а с помощью психотерапии. По данным последних исследований и статистики, этот метод куда эффективнее, чем запреты на определенный набор продуктов и изнуряющие ограничения. Ведь всем известно, что не так сложно похудеть, как удержать результат и избавиться от ненужных килограммов навсегда. К этому выводу единодушно пришли ученые и врачи на конгрессе IASO the International Association for the Study of Obesity.  
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Российские специалисты по коррекции веса, постоянные участники конгресса и члены Ассоциация по изучению ожирения Роман Тютев, Анна Чайкина и Иван Алименко рассказали Dni.Ru о прорыве в диетологии и неэффективности диет как инструмента похудения.

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"На конгрессе были представлены результаты многих серьезных исследований, – говорит ведущий специалист центра по коррекции веса Роман Тютев. – В докладах европейских профессоров было представлено больше 30 различных факторов, которые обеспечивают стабильность результатов снижения веса. Туда входят и межличностные отношения, и наличие либо отсутствие психических расстройств, и уровень физической активности, и прием лекарств, то есть, разные существенные параметры, которые говорят о том, что для борьбы с лишними килограммами одной диеты недостаточно. Она хороша для того, чтобы запустить процесс снижения веса, но точно не работает тогда, когда необходимо сохранить достигнутый результат". Словом то, что всегда считалось панацеей от избыточных килограммов, оказалось всего лишь небольшим пунктом для начала серьезной работы над собой.

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE

Слова коллеги подтверждает и психотерапевт, диетолог Иван Алименко. "Человек с лишним весом, сталкивается с двумя заболеваниями – ожирение и пищевая зависимость. При наборе веса количество жировых клеток увеличивается в геометрической прогрессии, – рассказывает эксперт. – Когда человек худеет, жировые клетки не исчезают, они ждут своего черного дня. То есть, у бывших обладателей ненужных килограммов скорость обратного набора веса будет в два раза быстрее, чем у тех, кто никогда его не набирал. При похудении, особенно на жестких и монодиетах, увеличивается синтез гормона голода – грелина. Соответственно, его  уровень поднимается выше нормы и в дальнейшем уже не снижается. Каждая новая диета приводит к всплеску в организме грелина, который впоследствии будет только расти и провоцировать рецидивы переедания".

Специалисты отмечают, что похудевший человек автоматически попадает в категорию хроников по набору веса. Если его не обучить жить как страдающего каким-то хроническим заболеванием, у него регулярно будут случаться подобные рецидивы. В этом случае может помочь только психотерапия. "Любой человек с избыточной массой тела должен, прежде всего, переосмыслить свою проблему и понять, что назад дороги не будет. Похудев до заветных параметров, он не сможет снова вернуться к прежнему питанию. Такого понимания одной диетой не добиться. Согласно мировой статистике, 95% людей вновь набирают потерянные лишние килограммы," – отмечает Иван Алименко.

Похудевший человек автоматически попадает в категорию хроников по набору веса. Если его не обучить жить как страдающего каким-то хроническим заболеванием, у него регулярно будут случаться подобные рецидивы.

Как правило, ненавистные килограммы возвращаются довольно быстро, в течение трех-пяти лет, а у кого-то и раньше. Психотерапевт, диетолог Анна Чайкина считает, чтобы перестать полнеть, необходимо сформировать правильное пищевое поведение. "Это новые навыки, внедрение которых в привычный образ жизни часто связано с сильным внутренним сопротивлением. Приходится перестраивать весь уклад, менять не только определенный распорядок дня, но иногда даже место работы. Естественно, сломать старые привычки очень сложно. Хотя существуют и более глобальные, психологические причины набора веса. Очень многие страдают так называемым эмоциогенным перееданием. То есть, люди едят не потому, что чувствуют голод, а от того, что не могут справиться с хроническим стрессом и нервным перенапряжением. В этих случаях никакие диеты не спасут, поможет только психотерапевт либо психолог. Задача врача научить справляться с эмоциями без заедания стресса. Просто рассказать, как правильно питаться, недостаточно", – утверждает специалист.

Люди, которые когда-либо сидели на диетах, обычно весят больше, чем те, кто ими никогда не увлекался. Так что, долгосрочной перспективе диеты могут влиять на набор веса, а не на его снижение, 

Эксперты единогласно подчеркивают, что диета – не панацея от лишнего веса. "Обратите внимание – диеты все очень разные. То, что можно в одной, категорически нельзя в другой. Возникает вопрос – а что, собственно, в них работает, если диеты с диаметрально противоположными рекомендациями дают одинаковый эффект? Когда ученые изучали долгосрочные результаты снижения веса, оказалось, что люди, которые придерживались диет в краткосрочном периоде, весили меньше, чем те, кто на диетах не сидел, а проводил работу под контролем специалистов. Однако при долгосрочных результатах (три, пять лет и больше) люди, которые когда-либо сидели на диетах, обычно весят больше, чем те, кто ими никогда не увлекался. Авторы этого исследования сделали некий вывод, что в долгосрочной перспективе диеты могут влиять на набор веса, а не на его снижение", – рассказывает Роман Тютев.

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer

Кроме того, человек, соблюдающий диету, рискует получить в результате ограничительное поведение и, как следствие, запустить у себя очень неприятные механизмы, связанные с нарушением питания, отмечает Анна Чайкина. "Когда человек сам садится на диету, у него срабатывает чувство вины за каждый лишний съеденный кусок. Даже у здорового, психологически устойчивого человека может происходить подобное. Это неправильно. Поэтому поддержка и сопровождение специалиста в области психологии или психиатрии, в любом случае, необходимы" – считает врач.

Иными словами, чтобы похудеть, нужно научиться не правильно есть, а правильно жить. Для начала стоит прислушаться к мнению ученых и, возможно, изменить привычный взгляд на некоторые, прочно вошедшие в нашу жизнь шаблоны.  

21 августа 2018, 14:28

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