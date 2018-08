Почему диеты не работают

Новый поворот в борьбе с лишним весом оказался весьма неожиданным. Во всем мире давно худеют не с помощью диет, а с помощью психотерапии. По данным последних исследований и статистики, этот метод куда эффективнее, чем запреты на определенный набор продуктов и изнуряющие ограничения. Ведь всем известно, что не так сложно похудеть, как удержать результат и избавиться от ненужных килограммов навсегда. К этому выводу единодушно пришли ученые и врачи на конгрессе IASO the International Association for the Study of Obesity.



