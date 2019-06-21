Специалисты определили самый смертельный вид рака
По данным Минздрава, пятое место по шкале смертности занял рак глотки – 17,3%. За ним следуют злокачественные новообразования в трахее, бронхах и легких – показатель равен 21,9%.
Третье место по летальности занимает рак пищевода – 29,9%. Еще чаще умирают от рака печени и внутрипеченочных протоков с коэффициентом 38,4%.
Самым смертоносным видом онкологического заболевания стал рак поджелудочной железы. От него скончались 39,9% пациентов.
Меньше всего смертей было зафиксировано при раке молочной железы – 3%, тела матки – 2,2% и губы – 1%. Как сообщает URA.ru, самыми редкими причинами летального исхода ученые назвали рак щитовидной железы – 0,6% и рак кожи, кроме меланомы 0,4%.
По данным RT, в целом по стране показатель смертности от онкологических заболеваний составил 6%. Самое высокое значение распространенности злокачественных новообразований зафиксировано в Курской области – 3331,1 на 100 тысяч населения.
В 2018 году врачи диагностировали рак более чем у 620 тысяч россиян, уточняет телеканал "360". В сравнении с 2017-м прирост составил 1,2%. Суммарно на конец прошлого года в России было известно о 3,76 миллиона больных онкологией.
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