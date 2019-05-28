Травяной чай доводит до реанимации
Накануне пожилой канадец попал в реанимацию. У мужчины обнаружили гипертонический криз и тяжелые проблемы с работой почек.
По словам больного, пару недель назад он купил травяной чай. Его главным компонентом был экстракт корня солодки. Мужчина пил его каждый день на протяжении двух недель.
В результате у потерпевшего сильно ухудшилось состояние. Он постоянно испытывал головные боли, и у него значительно поднялось давление. Также он мучался от светобоязни, тяжести в груди и усталости.
Сам пациент и не предполагал, что это связано с травяным чаем, но врачи сразу определили причину недомогания. Они заявили, что злоупотребление солодкой приводит к развитию гипертонии, а также к скоплению жидкости в организме. Это связано с нарушением работы гормонов, отвечающих за основные функции почек, сообщает РИА ФАН.
"Продукты, которые содержат в себе экстракт корня солодки, могут заметно повысить давление, привести к накоплению жидкости в организме и снизить уровень калия", – предупредил Жан-Пьер Фале из университета Макгилла.
Медики, отмечают, что очень важно не злоупотреблять травяными чаями, в состав которых входит это растение. Также не забывайте внимательно читать состав прежде, чем начинать потребление.
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