Частое использование смартфонов может вызвать рост рогов

Регулярное использование смартфонов может спровоцировать рост рогов у людей, предупреждают австралийские ученые. Согласно их выводам, гаджеты способствуют образованию рогообразных выступов на черепе, передает "Вечерняя Москва".
По словам исследователей, такие метаморфозы могут быть вызваны наклоном головы вперед и смещением нагрузки от позвоночника к мышцам головы, что вызывает рост костей в сухожилиях и связках. Естественно, подобные серьезные изменения могут стать причиной хронических болей в спине и шее.
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