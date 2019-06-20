Косаток начали выпускать из "китовой тюрьмы"

Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" в Приморском крае скоро окажутся на воле. В бухте идут активные погрузочные работы, сообщает "Москва 24" со ссылкой на РИА Новости.
Для транспортировки белух подготовлены открытые вольеры, которые пока пустуют. Сейчас около 30 человек занимаются погрузкой косаток. Ранее ученые, в том числе из команды французского исследователя Жан-Мишеля Кусто, обсудили, как правильно выстроить процесс адаптации животных, напоминает РИА ФАН.
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