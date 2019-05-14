Открыт эффективный метод борьбы с ожирением у детей

Ожирение у детей можно предотвратить. Способ, как выяснили врачи, прост – больше доверять природе. Спасает от избыточного веса грудное вскармливание.

Ожирение чаще развивается у детей, находящихся на искусственном вскармливании. Чем дольше мать кормит ребенка грудью, тем надежнее защита от приобретения избыточного веса в будущем, выяснили специалисты Всемирной организации здравоохранения.

Врачи пересмотрели собственные рекомендации. Теперь медики считают, что ребенка можно оставлять на грудном вскармливании до двух лет и даже дольше. А в первые 6 месяцев эксперты советуют давать младенцу только грудное молоко – и лишь после этого возраста приучать к прикорму.

Причины ожирения у детей, как заявляют авторы двух исследований – ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы, системы обмена веществ и других систем организма. По данным ВОЗ, из 14 миллионов детей в возрасте 6–9 лет, проживающих в 21 стране европейского региона, почти 400 тысяч страдают крайней степенью ожирения.

Ранее американские ученые заявили, что ожирение у детей имеет признаки инфекционного заболевания. У человека, который часто общается с людьми с лишним весом, с большей вероятностью увеличится масса тела. В итоге медики выяснили, что на детей влияет социальное окружение – они быстрее перенимают вредные привычки, в том числе в отношении нездорового питания.