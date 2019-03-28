Найдена неожиданная причина ожирения
Причиной ожирения может стать хронический стресс. По данным специалистов, он влияет на здоровье, нарушая выработку гормонов, причем независимо от того, какой образ жизни ведет человек.
Диетолог Оля Усенко поделилась в Instagram размышлениями о причинах ожирения. Она рассказала о последствиях пережитых потрясений. По словам Усенко, она совсем не ожидала такой реакции от своего организма - учитывая то, что, как специалист, женщина правильно питается, пьет витамины, занимается спортом и в целом ведет здоровый образ жизни.
"Но в состоянии стресса я пострадала точно так же, как и самый обычный человек: у меня выпадали волосы, посыпались зубы, мы сделали мне восемь зубов, пропали месячные и восстановились спустя почти полгода, неспокойный сон", – написала в микроблоге диетолог.
Еще одну причину ожирения у россиян нашли недавно военные врачи. Сначала глава Роспотребнадзора Анна Попова поделилась неутешительной статистикой. Около 135 тысяч юношей призывного возраста не пойдут в армию из-за осложнений, вызванных нарушением питания. При этом в ряды российских военных чаще попадают полные граждане, чем худые. Как заявил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Фисун, треть призывников страдают от ожирения из-за фастфуда.
Он попросил поклонников выбрать лучший
Константин и Дарья, судя по снимкам, до сих пор "одна сатана"
Фигуристка растерялась
Ведущий столкнулся с загадочными явлениями
Популярные темы форума
Как выгнать мигрантов из страны
Сказал, что ему нужна девственница
Крутит на минет.
Почему русские женщины себя не любят?
Овны самый лучший знак зодиака
Сказал, что ему нужна девственница
Нашла первый седой волос
Может ли девушка сделать первый шаг?
Боюсь признаться, что у меня другой
Какой самый точный тест на беременность?
Любить или быть любимым?
Подруга специально нагнетает
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Какая самая лучшая диета?
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Беременность перед месячными
Медовая диета
Ушел к другу и завис на две ночи
Помощь гадалки, нужно ли это?
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Ранняя беременность
Мама моего парня ко мне предвзята
Косметология творит чудеса
Диета Ксении Бородиной
У меня первая беременность
С правилами не ознакомлен
Минимальный доход для мужчины
Предложил пожить отдеально
Имя Ванесса
Хочешь или Интересует