Найдена неожиданная причина ожирения

Неожиданную причину ожирения нашли диетологи. Набрать лишний вес можно и при здоровом образе жизни – если в дело вмешается стресс.

Причиной ожирения может стать хронический стресс. По данным специалистов, он влияет на здоровье, нарушая выработку гормонов, причем независимо от того, какой образ жизни ведет человек.

Диетолог Оля Усенко поделилась в Instagram размышлениями о причинах ожирения. Она рассказала о последствиях пережитых потрясений. По словам Усенко, она совсем не ожидала такой реакции от своего организма - учитывая то, что, как специалист, женщина правильно питается, пьет витамины, занимается спортом и в целом ведет здоровый образ жизни.

"Но в состоянии стресса я пострадала точно так же, как и самый обычный человек: у меня выпадали волосы, посыпались зубы, мы сделали мне восемь зубов, пропали месячные и восстановились спустя почти полгода, неспокойный сон", – написала в микроблоге диетолог.

Еще одну причину ожирения у россиян нашли недавно военные врачи. Сначала глава Роспотребнадзора Анна Попова поделилась неутешительной статистикой. Около 135 тысяч юношей призывного возраста не пойдут в армию из-за осложнений, вызванных нарушением питания. При этом в ряды российских военных чаще попадают полные граждане, чем худые. Как заявил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Фисун, треть призывников страдают от ожирения из-за фастфуда.