Названо самое опасное блюдо русской кухни

Самым опасным блюдом русской кухни оказалась солянка. Врачи не рекомендуют есть ее людям, страдающим от расстройства пищеварительной системы.

Самый опасный суп среди блюд русской кухни – солянка. Она варится с несколькими видами мяса, солеными огурцами и копченостями, поэтому людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и лишнего веса, есть ее не стоит.

Не особо полезен и грибной суп, в частности больным гастроэнтерологического профиля. "В нем очень много экстрактивных веществ, которые стимулируют работу пищеварительного тракта. И если пищеварительный тракт находится в воспаленном состоянии, эта перестимуляция увеличивает повреждение кишечной инфекцией", – приводит мнение об опасных блюдах врача-гастроэнтеролога Владимира Пилипенко телеканал "360".

Опасными эксперты называют все супы, сваренные на мясном бульоне. Они более калорийные, особенно если используется жирное мясо. Тем, у кого повышен холестерин, от них лучше отказаться. Кроме того, бульон может содержать вредные вещества – из-за антибиотиков или гормонов в мясе животного, передает RT.

Рейтинг полезных первых блюд возглавил вегетарианский суп – оптимальный источник питательных веществ, пишет URA.ru. Не зря овощные супы составляют основу питания в клиниках. Благодаря овощам отвар получает полезные микроэлементы, в том числе калий и магний. Они играют важную роль в правильной работе желудка и кишечника.

Об опасных блюдах медики рассказали в Международный день супа. Он отмечается ежегодно 5 апреля.