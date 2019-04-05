Названо самое опасное блюдо русской кухни
Самый опасный суп среди блюд русской кухни – солянка. Она варится с несколькими видами мяса, солеными огурцами и копченостями, поэтому людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и лишнего веса, есть ее не стоит.
Не особо полезен и грибной суп, в частности больным гастроэнтерологического профиля. "В нем очень много экстрактивных веществ, которые стимулируют работу пищеварительного тракта. И если пищеварительный тракт находится в воспаленном состоянии, эта перестимуляция увеличивает повреждение кишечной инфекцией", – приводит мнение об опасных блюдах врача-гастроэнтеролога Владимира Пилипенко телеканал "360".
Опасными эксперты называют все супы, сваренные на мясном бульоне. Они более калорийные, особенно если используется жирное мясо. Тем, у кого повышен холестерин, от них лучше отказаться. Кроме того, бульон может содержать вредные вещества – из-за антибиотиков или гормонов в мясе животного, передает RT.
Рейтинг полезных первых блюд возглавил вегетарианский суп – оптимальный источник питательных веществ, пишет URA.ru. Не зря овощные супы составляют основу питания в клиниках. Благодаря овощам отвар получает полезные микроэлементы, в том числе калий и магний. Они играют важную роль в правильной работе желудка и кишечника.
Об опасных блюдах медики рассказали в Международный день супа. Он отмечается ежегодно 5 апреля.
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