Как выбрать продукты для Великого поста

Эксперты Роскачества представили список полезных советов, которыми следует руководствоваться при выборе продуктов для Великого поста. По мнению специалистов, в этот период людям стоит употреблять рис, гречневую крупу и растительное масло.

Эксперты рассказали, что самым популярным видом риса является круглозерный. В нем содержится большое количество количество крахмала, и поэтому в приготовленном виде он похож на кремообразную массу. Такой рис идеально подойдет для пирогов, каши, пудингов и запеканок.

Поклонникам диетической пищи стоит отдавать предпочтение нешлифованному рису. Он обладает огромным количеством витаминов и микроэлементов. Специалисты напоминают: в отличие от шлифованного, такой рис варится долго и после термической обработки будет весьма жестким.

При выборе продукта внимательно изучите зерна: они должны быть цельными, одной длины, формы и цвета. Обратите внимание на дату расфасовки: самым качественным является наиболее свежий рис. Упаковка должна быть герметичной. Хранить этот продукт следует в сухом, хорошо вентилируемом месте.

Как отмечают специалисты, гречневая крупа является одним из самых любимых гарниров у россиян. Лучше всего выбирать ядрицу. Зерна должны быть цельными и однородными. Если вы встретили много пережаренных и серых крупинок, то такая крупа была плохо просеяна.

По словам экспертов Роскачества, натуральный цвет гречки – зеленый. Насыщенный шоколадный цвет крупа приобретает после термической обработки. Процесс варки лучше сократить до пяти минут, после чего настаивать кашу в течение часа. Если же крупу варить более 20 минут, то тогда она лишится всех полезных свойств. Продукт следует хранить в сухом помещении, которое хорошо проветривается.

В список самых популярных продуктов Великого поста также входит растительное масло. Оно бывает двух видов: рафинированное и нерафинированное. Первое идеально подходит для приготовления пищи при высоких температурах. Оно не выделяет вредных веществ. Нерафинированное масло следует добавлять в салаты, чтобы придать блюду особенный вкус и аромат.

При выборе этого продукта специалисты не рекомендуют попадаться на различные маркетинговые уловки, типа "Масло без консервантов и красителей" и "Содержит витамин E". Эксперты уточняют, что в составе масла никогда не бывает красителей и консервантов. Этот продукт всегда содержит витамин E, а также А, D и F.

В магазине растительное масло обязательно должно находиться в темных местах. Особое внимание обратите на цвет продукта: качественное рафинированное масло всегда будет иметь светлый цвет. С нерафинированным все немного сложнее: оно всегда имеет более темный цвет, и потому определить качество продукта на глаз бывает непросто.

Хранить масло следует дома в прохладном темном месте. Нерафинированное масло пробудет в вашем холодильнике всего несколько месяцев, в то время как рафинированный продукт может храниться до 18 месяцев.