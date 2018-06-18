Назван элементарный способ похудеть

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке выяснили, как снизить тягу людей к сладкой и жирной пище и начать скидывать ненавистные килограммы. Для этого достаточно ввести в свой рацион два полезных продукта.

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