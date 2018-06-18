Назван элементарный способ похудеть
Оказалось, что похудеть помогает пряная пища. Чтобы доказать это, исследователи провели эксперимент. В ходе него они кормили добровольцев блюдами, сильно приправленными перцем чили и поили чаем с имбирем.
В итоге у людей, евших острые блюда, уменьшалась тяга к соленому, жирному и сладкому. А те, кто пил имбирный чай, быстрее насыщались, потребляя меньше калорий, передает Express.co.
Секрет в том, что в этих продуктах содержится много активных компонентов капсаицина и имперингола. Эти вещества, если их употреблять в довольно высоком количестве, могут вызвать жар. Наше тело реагирует на это увеличением кровотока и активным потоотделением. В результате активизируется обмен веществ и сгорает больше жировой ткани.
Не секрет, что имбирь оказывает положительное действие на мужской организм, повышая уровень тестостерона. Однако, как писали Dni.Ru, у имбиря есть минусы.
Этот корень противопоказан людям с гастритом, язвой или камнями в желчном пузыре. Кроме того, этот продукт уменьшает свертываемость крови, и его не стоит принимать вместе с препаратами того же действия – например, аспирином.
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