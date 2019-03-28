У россиян обнаружили сахарную зависимость
Согласно данным Минсельхоза, в 2018 году один россиянин в среднем съел 39,4 килограмма сахара при норме 24 килограмма. Специалисты напоминают, что неограниченное потребление этого продукта несет серьезный риск для организма и может привести к диабету и ожирению.
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян отметил, что люди редко читают этикетки и совсем не задумываются о том, сколько сахара содержится в кондитерском изделии. Он считает, что осторожное отношение к этому продукту нужно прививать с детства.
"К сожалению, люди об этом не задумываются, не считают количество сахара в кондитерских изделиях (а его там крайне много). Кроме того, многие готовые продукты в магазине содержат огромное количество сахара, но мало кто читает этикетки", – приводит его слова RT.
Эксперты также сообщили, что в прошлом году каждый житель страны в среднем съел 75,1 килограмма мяса вместо положенных 73 килограммов. Что касается молочных продуктов, то россияне потребляли 225,2 килограмма при норме 325 килограммов, сообщает телеканал "360".
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