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Здоровье

У россиян обнаружили сахарную зависимость

Фото: www.globallookpress.com
В прошлом году жители страны купили сахара в два раза больше установленной нормы. Эксперты предупреждают, что избыточное потребление этого продукта может привести к серьезным проблемам со здоровьем. 
прочитано 305 раз

Согласно данным Минсельхоза, в 2018 году один россиянин в среднем съел 39,4 килограмма сахара при норме 24 килограмма. Специалисты напоминают, что неограниченное потребление этого продукта несет серьезный риск для организма и может привести к диабету и ожирению. 

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Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян отметил, что люди редко читают этикетки и совсем не задумываются о том, сколько сахара содержится в кондитерском изделии. Он считает, что осторожное отношение к этому продукту нужно прививать с детства. 

"К сожалению, люди об этом не задумываются, не считают количество сахара в кондитерских изделиях (а его там крайне много). Кроме того, многие готовые продукты в магазине содержат огромное количество сахара, но мало кто читает этикетки", – приводит его слова RT.

Эксперты также сообщили, что в прошлом году каждый житель страны в среднем съел 75,1 килограмма мяса вместо положенных 73 килограммов. Что касается молочных продуктов, то россияне потребляли 225,2 килограмма при норме 325 килограммов, сообщает телеканал "360".

Автор: Полина Крылова28 марта 2019, 16:56

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость как в горле кость
Ответить
А еще у россиян майонезная зависимость. Они всё что надо и не надо - заливают майонезом.
1

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