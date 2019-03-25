Популярный напиток оказался лучшим средством от ожирения

Средство от ожирения нашли в бутылке. Ученые выяснили, что умеренное потребление пива помогает решить проблемы с лишним весом и даже помочь в лечении некоторых заболеваний.

Средство от ожирения, а также сахарного диабета и высокого давления – популярный пенный напиток. Американские ученые исследовали свойства пива на мышах. Грызунов кормили жирной пищей, а затем в их рацион включали умеренную дозу пива. Выяснилось, что напиток понижает уровень сахара в крови и нормализует давление. Вдобавок мыши худели.

Отвечает за чудесные свойства напитка, как выяснилось, ксантогумол. Это вещество защищает печень от ожирения, вызываемого избыточным весом и неправильным питанием. Оно предотвращает образование рубцов в этом органе и убивает раковые клетки, передает РЕН ТВ.

Средством от ожирения служат и другие компоненты пенного напитка. Поддерживают функционирование печени изо-альфа-кислоты, положительно влияющие на метаболизм жиров и глюкозы. А флавоноиды – соединения, содержащиеся в растениях – благотворно сказываются на умственных способностях человека. И все же средством от ожирения можно назвать только безалкогольный напиток, подчеркивают исследователи.