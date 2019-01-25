Найден способ есть и не толстеть

Ученые обнаружили ген, который не позволяет его обладателю набирать лишний вес. Исследователи рассчитывают разработать на его основе новые методики борьбы с ожирением.

Ошибка в генетическом коде, заставляющая людей быстро набирать вес и приводящая к ожирению, была известна ученым. Теперь же исследователи обнаружили обратный генетический фактор, который позволяет некоторым представителям человеческого рода оставаться стройными, независимо от образа жизни.

Исследователи взялись за изучение генов, отвечающих за метаболизм, пытаясь ответить на вопрос: почему одни люди не набирают вес, питаясь калорийными продуктами, а другие боятся даже понюхать шоколадку или гамбургер в страхе перед ожирением?

Сотрудники Кембриджского университета сравнили образцы ДНК 14 тысяч человек. Из них около 10 тысяч имели нормальный вес, 2 тысячи пациентов страдали ожирением, а еще 1600 человек были худыми. Причем последние не страдали расстройств пищевого поведения и заболеваний, способных вызвать худобу, а также не делали операций или процедур для снижения веса.

Исследователи обнаружили не только уже известные генетические "ошибки", связанные с предрасположенностью к ожирению – но и новые области генома, связанные с худобой. У худых же участников риск ожирения был снижен из-за отсутствия "генов ожирения" и присутствия "генов худобы".

Ученые считают, что так называемая наследуемость худобы встречается почти с той же частотой, что и наследуемость ожирения (28% и 32% случаев соответственно). По итога своего исследования ученые намерены создать новые стратегии лечения ожирения, которое сегодня уже достигло масштабов эпидемии, напоминает "Вести. Наука".