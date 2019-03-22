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Lifestyle

Как похудеть любителям выпить

Фото: www.globallookpress.com
Бытует мнение, что алкогольные напитки – это очень калорийно и от них лучше воздержаться на время диеты или если вы ведете здоровый образ жизни. Но так ли это на самом деле?
прочитано 357 раз

В этом вопросе "Дни.ру" помогла разобраться управляющая винотекой Школы сомелье WineState Антонина Шевалье.

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Сперва напомним: калория – единица измерения количества теплоты или энергии, необходимой для нагревания 1 грамма воды на 1 градус Цельсия. А вот калорийность или пищевая энергетическая ценность – это количество тепловой энергии, которое вырабатывается человеком при усвоении съеденных продуктов или выпитых напитках. Нам привычнее обозначение ккал (килокалории), так как именно оно указывается на упаковках из расчета на 100 мл напитка или 100 граммов продукта.

Калорийность измеряется при помощи специального прибора, калориметра – это закрытая камера, в которой сжигается продукт и считается количество энергии (тепла), выделяемого при этом процессе. Удивительно, но факт: калорийность, измеряемая в Америке, Европе или Азии, может различаться, так как содержание белков, жиров, углеводов способно меняться в зависимости от климата, почвы, давления, способа получения продуктов и многих других параметров.

Употребляя алкоголь (всегда в умеренных количествах!), стоит помнить, что его калории – это всего лишь количество тепла, выделяемого после сжигания 100 мл напитка. Этиловый спирт хорошо горит, а значит чем выше крепость напитка, тем более калорийным он будет. Например, 100 мл водки содержат 220 ккал, а шампанское (брют) – около 70. Но сам по себе чистый спирт не несет никакой питательной ценности. В 1 мл содержится лишь незначительное количество углеводов, жиров, а белков вообще стремится к нулю.

Так почему же нам так сложно поддерживать форму, если мы пьем алкогольные напитки за приемом пищи? Все дело эффекте, который алкоголь оказывает на наш организм: он разжигает аппетит. Спирт раздражает слизистую желудка и вызывает желание съесть больше, чем требуется.

Теперь давайте обратимся к калорийности самого алкоголя и выясним, что можно употреблять, чтобы оставаться в форме, а что – нет.

Белое сухое вино

Один из наименее калорийных напитков. В 100 мл сухого белого вина крепостью 13% содержится всего 70 ккал. В полусухом же варианте – уже 78 ккал. Сахар – это тоже энергия. В белом вине содержится большое количество важных для организма кислот, но все полезно в меру.

Красное сухое вино

Обычно они крепче, чем белые вина, поэтому в большинстве таблиц калорийности этот напиток по калорийности выше, чем белое. В 100 мл порядка 78-80 ккал. Однако в красном вине кроме кислот содержится очень полезный для организма компонент – ресвератрол. Это вещество, вырабатываемое растениями, в том числе виноградом, благоприятно влияет на сердце (опять же в умеренных количествах) и даже есть мнение, что оно предотвращает опухоли желудка.

Фото: www.globallookpress.com

Крепленые вина

В большинстве своем сладкие: портвейны, хересы, мадера. Кроме излишнего алкоголя это еще и большая "ложка" сахара. Если вы хотите похудеть, то лучше воздержаться от этих напитков.

Выдержанные спирты

В эту категорию входят коньяки, арманьяки, бренди и другие напитки, полученные из виноградного спирта, воды. Чаще всего они выдерживаются в бочках в течение нескольких лет. В 100 мл содержится порядка 225 ккал. При умеренных закусках могут стать вашим компаньоном в поддержании формы, но для похудения эти напитки не подойдут.

Водка, граппа

Чистые спирты, разведенные водой. Калорийность такая же, как у бренди, около 230 ккал. Однако эти напитки способны вызвать зверский аппетит. Будьте осторожны!

Виски

Зерновые спирты с добавлением воды и выдержкой в бочке. После виски хочется не только поесть, но и поговорить о высоком, сидя в компании близких друзей. Калорийность порядка 220 ккал.

Фото: pixabay.com

Текила

Текилу делают путем перегонки сока голубой агавы (растения, напоминающего кактус). Ее главный секрет в том, что она вызывает желание съесть буррито, потанцевать на столе и позвонить бывшему. С диетами вообще не совместима! Калорийность – 210 ккал.

Вермут

Крепленое, зачастую сладкое, вино, ароматизированное полынью, а также другими травами и пряностями. В чистом виде подается редко, поэтому обычно он подстерегает вас в сладких коктейлях, в которые добавляют сладкий сок. Прежде чем пить, подумайте, нужна ли вам двойная доза углеводов? Калорийность – 145-150 ккал.

Ром

Этот напиток делают из патоки сахарного тростника или тростникового сиропа. Поскольку для него нет единого международного стандарта производства, то содержание алкоголя и сахара может сильно варьироваться. Калорийность – от 220 ккал. Сложно посчитать калории? Исключаем из рациона.

Пиво

Этот слабоалкогольный напиток, употребляемый в умеренных количествах (до 0,3 л в день), имеет ряд полезных свойств: пиво улучшает пищеварение и утоляет жажду в жаркий день, так как на 90-96% состоит из воды. Однако в хмеле, который используется при его производстве, содержатся фитоэстрогены. Эстроген – это женский гормон, который делает формы более пышными. При чрезмерном употреблении напитка фитоэстрогены приводят к образованию жировых отложений там, где не хочется их видеть. Калорийность на 100 мл –  около 45 ккал.

Вывод: Любой алкоголь стоит употреблять только в умеренных количествах. Самыми подходящими напитками для ЗОЖ являются сухое белое или красное вино, а также пиво. Стоит помнить, что для диеты важнее дефицит калорий и баланс питательных веществ, нежели способ их получения. Как говорят европейцы: "Пейте ответственно!". 

22 марта 2019, 12:23

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