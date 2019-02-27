Российских производителей обяжут изменить состав пива

Росстандарту поручено пересмотреть ГОСТы на производство пива. Инициатива принадлежит Росалкогольрегулированию пишет портал newsnn.ru со ссылкой на "Известия".
В ведомстве обеспокоены ростом доли фальсификата на рынке слабых алкогольных напитков, поэтому отмечают необходимость усовершенствования методик, позволяющих определить долю солода в продукте, отмечает "Реальное время". Ранее стандарты производства пива предлагали изменить из-за обновления техрегламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС), напоминает inkazan.ru.
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