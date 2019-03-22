Раскрыта неожиданная польза голодания
Исследователи рассказали, что у людей зрелого и пожилого возраста увеличивается уровень активности врожденной иммунной системы, что неизбежно вызывает воспаление слабой степени и в итоге может привести к возникновению серьезных проблем со здоровьем. Периодическое голодание поможет снизить способность организма обезвреживать чужеродный опасный биоматериал.
Как утверждают американские ученые, при диете уменьшается активность регуляторного белка р38, который напрямую влияет на врожденный иммунитет. Вещество запускает генетические пути, которые подавляют воспалительные процессы до оптимального уровня. Таким образом, низкий уровень активности белка "помогает замедлить старение и износ организма", передает телеканал "360".
Напомним, недавно специалисты из Соединенных Штатов нашли способ снизить риск преждевременной смерти в пожилом возрасте. Они выяснили, что благотворное воздействие на организм оказывают омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Эти вещества содержатся в больших количествах в морепродуктах и орехах.
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