Найдено важное условие долголетия
Специалисты вывели две группы грызунов, с ХХ– и ХY-хромосомами. Причем в каждой из этих групп были животные с женскими половыми железами и мужскими. Для этого они ввели в клетки мышей с двойным набором хромосом ген Sry, который принимает участие в развитии организма по мужскому типу. Ген поместили в аутосому – неполовую хромосому.
Наблюдения за грызунами длились в течение нескольких лет. Исследователи обнаружили, что мыши с набором XX жили дольше, чем животные с XY-хромосомами. Более того, сочетание двойного набора женских хромосом и женских половых желез увеличивает продолжительность жизни. Грызуны с мужскими гонадами и ХХ-хромосомами не погибали преждевременно, но умирали чаще, чем самки.
Ранее американские ученые нашли способ снизить риск преждевременной смерти в пожилом возрасте. Специалисты установили, что наиболее благотворное воздействие на организм пожилых людей оказывают омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Они содержатся в больших количествах в морепродуктах и орехах.
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