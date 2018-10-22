Найден ключ к долголетию

Секрет долголетия кроется в выносливости организма. Интенсивные нагрузки снижают риск преждевременной смерти, установили ученые.

Аэробные нагрузки повышают кардиореспираторную выносливость организма. Установлена неразрывная связь между состоянием сердечно-сосудистой и дыхательной системы и продолжительностью жизни.

Исследование проводили специалисты из Кливлендской клиники в США. Анализ данных о здоровье 120 тысяч пациентов показал, что у людей старше 70 лет риск смерти снижается при более высоких показателях физической подготовки. Лучше всего на состояние сердца и органов дыхания влияет аэробика.

Недостаточная кардиореспираторная выносливость действует на общее состояние здоровья так же, как курение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. По словам медиков, занятия спортом оказывают долгосрочный положительный эффект на организм вне зависимости от возраста, пишет сайт EurekAlert.

Dni.Ru писали о том, что наиболее благотворное воздействие на организм пожилых людей оказывают омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Они содержатся в большом количестве в морепродуктах и орехах.

Доказана польза этих веществ для организма. Выяснилось, что высокий уровень эйкозапентаеновой кислоты снижает риск развития возрастных заболеваний на 24%, а докосапентаеновая кислота – на 21%. У пожилых людей жиры улучшают работу мозга, восстанавливают потерянные с годами внимание и память.