Кофе признали спасением от страшной болезни

Результаты научных изысканий выявили, что употребление до четырех чашек напитка в день может снизить риск развития диабета второго типа и повышенного артериального давления на 25%. Европейские врачи утверждают, что кофе без кофеина имеет точно такой же эффект.
Эксперты исследовали тысячи случаев заболевания в восьми различных странах. Они показали положительную связь между употреблением кофе и последующим риском развития диабета, передает "Царьград".
Оказалось, что полифенолы в связке с антиоксидантами, содержащимися в кофе, могут быть эффективны в предотвращении метаболического синдрома. Кроме того, исследования показали, что длительное потребление кофе связано со снижением риска гипертонии.
Однако есть и скептики, считающие кофе вредным для здоровья. Ведь новости о его негативном влиянии на организм человека и пользе появляются в СМИ чуть ли не ежедневно. Многие сходятся во мнении, что употреблять бодрящий напиток или нет – стоит решать, руководствуясь рекомендациями своего лечащего врача.
Ранее австралийские ученые провели исследование на тему употребления кофе. Они выяснили, что в день можно выпивать не более шести чашек этого напитка. Большее количество, по их мнению, нанесет вред организму.
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