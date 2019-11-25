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Здоровье

Названа безопасная доза кофе в день

Фото: pixabay.com
Многие люди находятся в режиме вечной занятости. Справиться с усталостью и сном и помогает кофеин. Но существует определенная норма, выше которой пить просто противопоказано.
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Австралийские ученые провели исследование о влиянии бодрящего напитка на здоровье человека. В нем приняли участие 350 тысяч человек возрастом от 37 до 73 лет. 

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В результате они установили, что в день можно выпивать не более шести чашек. По данным издания "Вечерняя Москва", большее количество уже будет наносить вред организму. 

Так, стало известно, что человек становится более нервным, из-за этого возрастает нагрузка на сердце. В следствие чего может случиться инфаркт или инсульт. 

"Употребление свыше шести чашек кофе в день увеличивает на 22% риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", – заявили специалисты.

Такие пагубные последствия связаны с тем, что по природе своей кофе – тонизирующий напиток. Он способен повышать артериальное давление в организме, сообщает РИА ФАН.

25 ноября 2019, 13:05

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