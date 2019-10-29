Плохая привычка: почему нельзя пить кофе по утрам

Эта привычка может негативно повлиять на состояние желудочно-кишечного тракта, уверяет доктор. Особенно опасен кофе для гипертоников и людей с желчнокаменной болезнью.
Гипертонику бодрящий напиток грозит инфарктом или инсультом. "Если человек с давлением, например, 140 на 90 каждое утро завтракает кофе, это может крайне плохо отразиться на здоровье", – пояснила Мария Бадалян.
Кофеманы должны быть уверены, что у них нет проблем. Для этого необходимо тщательно следить за здоровьем.
"Если у человека желчнокаменная болезнь, холецистит, билиарный сладж – такой завтрак никуда не годится", – заявила врач.
А вот гипотоникам стоит задуматься о введении ароматного напитка в ежедневный рацион. Ни для кого не секрет, что кофе способен повысить давление до нужной отметки.
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