Кофе признали отличным средством против лишнего веса

Сьюзи Баррелл из Австралии поведала, что избавиться от лишнего веса без ограничений и тяжелых упражнений поможет чашечка свежесваренного утреннего кофе. Правда, любителям нежной молочной пенки придется отказаться от привычного лакомства – только крепкий темный напиток. Разумеется, сахар тоже придется исключить.
Кроме того, эксперт утверждает, что нужно выработать несколько полезных привычек. Одна из них – ежедневное употребление воды в объеме от 300 до 500 миллилитров каждое утро. Полезно также выпивать травяные и зеленые чаи, сообщает телеканал "Царьград".
Баррел рассказала, что желающим похудеть стоит чаще баловать себя завтраками, где наибольшее предпочтение отдается продуктам с высоким содержанием белка. Это поможет регулировать по утрам уровень глюкозы в крови. Кроме того, белок полезен при тренировках.
Наилучший вариант полезного и питательного завтрака – это яичница-болтунья с овощами, авокадо, копченым лососем и цельнозерновым хлебом. Тем не менее, для тех, кому непривычны такие вкусовые сочетания, подойдут и вареные яйца с греческим йогуртом.
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