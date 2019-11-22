Развенчаны мифы о вреде кофе для сердца

Немецкий врач-кардиолог Хериберт Брюк развенчал мифы о вреде кофе для сердца. Оказалось, что он не только не несет угрозы сердечно-сосудистой системе, но и помогает бороться с онкологией.



Медик отметил, что на самом деле, если человек регулярно потребляет ароматный бодрящий напиток, то его организм уже адаптировался к кофеину. В связи с этим нет роста артериального давления и повышенной нагрузки на сердечную мышцу. Кроме того, кофе помогает дольше прожить, а также противостоит раковым заболеваниям. Врач допускает употребление четырех чашек этого напитка в день.

А вот вино, которое, как ранее утверждалось, несет пользу для сердца, способно вызвать аритмию (неравномерный ритм сердца – прим. ред.). Брюк утверждает, что даже небольшая доза алкоголя способна повлиять на работу кардиологической системы.

Как сообщает телеканал "Царьград", немецкий кардиолог не забыл пройтись и по насаждаемому мифу о вреде жесткой воды – якобы известь оседает на стенках сосудов. Хериберт рассказал, что с какой-то точки зрения такая жидкость даже полезна для организма, т.к. снабжает его кальцием. К тому же, известь не оседает в человеческом теле вообще.

Что касается силовых тренировок, то они сердечникам не только не противопоказаны, но даже наоборот могут принести пользу. Однако нужно соблюдать меру и не перегружать организм. В целом, регулярные занятия спортом способны укрепить мускулатуру и оказать положительное влияние на сосуды.

Тем не менее, врач рассказал, что фраза "сердце замерло от испуга" действительно имеет под собой физиологический аспект. При большом стрессе в организме активно вырабатывается адреналин, который может оказать губительное воздействие на сердечную мышцу, вплоть до полной остановки. Однако такое может случиться с теми, кто уже страдает соответствующими заболеваниями.

