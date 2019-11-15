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Здоровье

Елена Малышева внесла смуту между докторами

Елена Малышева. Фото: www.globallookpress.com
Во время очередного выпуска "Жить здорово" Елена Малышева спровоцировала споры между докторами. Ведущая назвала ряд медицинских анализов бесполезными.
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По мнению звезды, нет смысла сдавать анализ с проверкой на антитела к хеликобактер пилори. Как оказалось, наличие антител вовсе не означает, что это и есть спасение от опасной бактерии. Кроме того, ее можно обнаружить, даже если бактерия давно не проявляет активности.

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 Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

С высказыванием Малышевой согласились ее коллеги – врачи из эфира программы. А доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев эту точку зрения не поддержал.

"Диагностика на любой вирус является полезной. Потому что в мире скрытые вирусы и инфекции являются правилом, а то, что они вызывают болезни, это исключение", – отметил профессор.

 

 

В спор вмешался и главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников. Обычно он категорически не согласен с Еленой Васильевной. На этот раз специалист целиком и полностью ее поддержал.

Он добавил, что ведущая указала не все бесполезные анализы, сообщает "Царьград". По его мнению, здоровый человек должен регулярно сдавать всего три – на холестерин, сахар и гемоглобин.

15 ноября 2019, 13:08
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