Елена Малышева внесла смуту между докторами

По мнению звезды, нет смысла сдавать анализ с проверкой на антитела к хеликобактер пилори. Как оказалось, наличие антител вовсе не означает, что это и есть спасение от опасной бактерии. Кроме того, ее можно обнаружить, даже если бактерия давно не проявляет активности.
С высказыванием Малышевой согласились ее коллеги – врачи из эфира программы. А доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев эту точку зрения не поддержал.
"Диагностика на любой вирус является полезной. Потому что в мире скрытые вирусы и инфекции являются правилом, а то, что они вызывают болезни, это исключение", – отметил профессор.
В спор вмешался и главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников. Обычно он категорически не согласен с Еленой Васильевной. На этот раз специалист целиком и полностью ее поддержал.
Он добавил, что ведущая указала не все бесполезные анализы, сообщает "Царьград". По его мнению, здоровый человек должен регулярно сдавать всего три – на холестерин, сахар и гемоглобин.
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