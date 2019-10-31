Малышева рассекретила важную информацию после госпитализации

Ведущая передачи "Жить здорово!" Первого канала сообщила в "Сторис" своего "Инстаграм", что добросовестно выполняет все советы медиков. Теперь ей нужно соблюдать три важных правила.
"Первое – это диета без капли соли. Второе – ежедневная ходьба по 30 минут. Третье – снизить вес до нормального индекса массы тела. По всем пунктам у меня есть с чем бороться", – поделилась важной информацией знаменитость. Она уже начала выполнять эти правила.
Так, вечером после работы Елена Малышева отправилась на получасовую пешую прогулку. Еще один совет она получила от супруга, доктора медицинских наук Игоря Малышева. По словам мужа ведущей, ей любым путем надо снизить тонус симпатического нерва.
"Это та система в организме, которая отвечает за стресс. Чтобы этого добиться, нужно делать массаж", – поделилась звезда. Она уже записалась на эту процедуру. Муж пообещал Елене Малышевой, что после массажа и получасовой прогулки она не захочет ужинать. "Если это правда, то я буду счастлива", – призналась теледива.
Напомним, ранее у Елены Малышевой случился гипертонический криз. Звезду Первого канала госпитализировали на скорой помощи. Сейчас она уже вернулась к работе, но теперь ей нужно внимательно следить за своим здоровьем.
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